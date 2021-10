28 października poznamy Redmi Note 11

Wydawać by się mogło, że wysyp wszystkich najważniejszych konferencji w tym sezonie jesiennym mamy już za sobą. Poznaliśmy nowe urządzenia od Apple’a, Samsung dorzucił również kilka swoich nowości, a także Google ze swoimi Pixelami. Jednak nic bardziej mylnego. Już teraz Xiaomi zapowiada swój event na przyszły tydzień, dokładnie 28 października zapowie kilka ciekawych urządzeń. Wśród nich z całą pewnością będzie nowa generacja jednego z najlepiej sprzedających się telefonów na świecie. Mowa oczywiście o linii Note, a dokładniej modelach Redmi Note 11 oraz Redmi Note 11 Pro. Czy szykuje się kolejny hit sprzedażowy? Jest na to duża szansa, z jednym „ale”.

Jak na razie poniższe informacje bazują na przeciekowych danych, które pojawiły się w internecie, więc ostateczna konfiguracja obu modeli może się jeszcze zauważalnie różnić. Po pierwsze co zaskakuje to ukłon w stronę MediaTeka i ich procesorów. Podstawowy model to Dimensity 810, wariant Pro to z kolei Dimensity 920. Pierwszy z nich dostanie 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM z 128 GB pamięci ROM, natomiast drugi będzie początkowo dostępny z 8 GB RAM i 256 GB ROM. Dodatkowo ekrany będą pracować z odświeżaniem 120 Hz. Oba modele będą wyposażone w ogniwa o pojemności 5000 mAh, wersja zwykła z ładowaniem 33 W, natomiast Pro 67 W. Całość uzupełniają całkiem ciekawe aparaty z odpowiednio z głównymi jednostkami 50 Mpx oraz 108 Mpx.

Jak sami widzicie najnowsze telefony od Xiaomi wyglądają na papierze co najmniej dobrze, oczywiście czy odnoszą sukces w dużej mierze będzie zależeć od ceny urządzeń w Polsce i na świecie. Jednak znając politykę samego Xiaomi raczej bym spał spokojnie. Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne doniesienia ze stajni chińskiego producenta i wyczekiwać konferencji 28 października.

Źródło: gsmarena.com