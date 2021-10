Pixel 6 i Pixel 6 Pro oficjalnie zaprezentowane

Tak właściwie premiera goni w tym tygodniu premierę. Wczoraj mogliśmy oficjalnie poznać najnowsze urządzenia sygnowane logiem amerykańskiego giganta z Cupertino, dzisiaj przyszła kolej na drugiego giganta tylko tym razem z Mountiain View. Google oficjalnie dzisiaj zaprezentował dwa urządzenia czyli Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Oczywiście prócz tego poznaliśmy stabilną wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem.

W przypadku specyfikacji urządzeń mamy aktualnie topową półkę. Oba modele są wyposażone w autorski chip Google Tensor, który według zapewnień producenta ma być o 80% mocniejszy od tego, który zaimplementowano w poprzedniej generacji Pixeli. Mocniejsza wersja czyli Pixel 6 Pro to 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz do wyboru 128 GB, 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci ROM. Podstawowy model to 8 GB RAM i w zależności od wersji 128 GB lub 256 GB ROM. Mocniejszy model to i większy wyświetlacz 6,7 calowy pracujący z rozdzielczości 1440×3120 pikseli i odświeżaniu 120 Hz, mniejszy Pixel 6 to 6,4 cala i rozdzielczość 1080×2400 pikseli.

Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 5004 mAh oraz 4614 mAh odpowiednio w Pixel 6 Pro i Pixel 6. No i na koniec pozostało to co wyróżnia na tle pozostałych konkurencyjnych rozwiązań najnowsze urządzenia – aparaty. Podstawowy model otrzymał główny aparat 50 Mpx oraz ultraszerokokątny. Wersja Pro to już 50 Mpx główne oczko, 48 Mpx teleobiektyw oraz 12 Mpx szerokokątny. Całość oczywiście ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 12.

Telefon został wyceniony na 599 dolarów amerykańskich, a wersja Pro to już wydatek rzędu 899 dolarów. Urządzenia te niestety nie będą dostępne w pełnej dystrybucji, najpewniej największe sklepy będą je dystrybuowały, ale cena wówczas najpewniej będzie znacznie wyższa. Jesteście zainteresowani zakupem najnowszych urządzeń ze stajni giganta z Mountain View? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com