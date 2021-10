Zgadnijcie jaki jest najwydajniejszy smartfon na świecie

Producenci sprzętu mobilnego konkurują między sobą pod różnymi względami. Początkowo było to wielkość wyświetlacza, bezramkowość czy ilość aparatów zaimplementowanych w telefonie. Opcji jest dużo i tak na dobrą sprawę za każdym razem producenci znajdują sobie nowy pretekst do tworzenia kto lepszy, szybszy itd. Jednak w tym wszystko jedno się nie zmienia – nie ma opcji by producenci nie walczyli na tle najwydajniejszego smartfona na świecie.

W tej klasyfikacji trudno jest tak mocno wyjść na prowadzenie, by utrzymać się w czołówce dłużej niż kilka miesięcy dlatego też nie powinna nikogo dziwić też znacząca rotacja wśród czołowych lokat. Do tej pory liderem była Nubia RedMagic 6S Pro, który wykręcał ponad 857 tysięcy punktów co już było świetnym wynikiem. Jednak aktualny rekordzista dorzucił dodatkowe 30 tysięcy uzyskując wynik 887 734 punktów. A tym razem jest to urządzenie nie Nubii lecz Xiaomi, a dokładniej mówiąc najświeższy model ze stajni chińskiego producenta czyli Xiaomi BlackShark 4S Pro. Urządzenie tak na dobrą sprawę nie brakuje niczego, a to że jest dedykowane graczom dodatkowo podbija wartość całego urządzenia pod względem wydajności – Snapdragon 888+ dodatkowo 16 GB pamięci operacyjnej RAM po prostu robi robotę. Oczywiście za chwilę pojawią się kolejne wydajne urządzenia, więc nie wiadomo jak długo będzie się Xiaomi cieszyło z najwydajniejszego telefonu na świecie.

Jak na razie nie wiemy dokładnie kiedy ta bestia zawita na nasze rodzime półki sklepowe, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli zbyt długo czekać na sklepowy debiut. Czekacie na najnowsze urządzenie od Xiaomi? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com