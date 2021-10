Honor może zostać wkrótce zbanowany podobnie jak Huawei

Cała historia związana z problemami chińskiego producenta sięga już ponad dwóch lat. W 2019 roku Huawei dosyć niespodziewanie otrzymał totalny zakaz współpracy z amerykańskimi firmami. Tutaj problem rzekomo powodowały zapędy Chińczyków co do przekazywania danych poufnych chińskiemu rządowi i innych elementach szpiegostwa. Amerykanie wystraszyli się faktu, że to właśnie Huawei w głównej mierze był odpowiedzialny za rozwój infrastruktury 5G niemal w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ban totalnie zablokował możliwość współpracy Huawei i najbardziej dotkliwy w kontekście współpracy z Google. Owszem Huawei mógł korzystać z systemu sygnowanego zielonym robocikiem, ale tylko ze względu na to, że Android jest rozwiązaniem open source czyli darmowym i z otwartym kodem źródłowym. Jednak już usług giganta z Mountain View Huawei nie mógł korzystać bo one są płatne. Stąd Chińczycy zaczęli skupiać się na swoim autorskim systemie czyli Harmony OS. Smartfonów działających pod kontrolą tego systemu w Polsce nie są jeszcze dostępne, ale możliwe, że w niedalekiej przyszłości jeszcze się to zmieni.

Gdzie w tym wszystkim sam Honor? Honor to submarka Chińczyków i podobnie jak główna marka tak i ta nie miała dostępu do usług Google dopóki jest w rękach Huawei. Dlatego też Huawei zdecydował się na sprzedanie jej z całym know how, dzięki czemu nieco tylnymi drzwiami Honor miał odzyskać dostęp do najnowszych wersji Androida wraz z usługami Google. Pierwsze urządzenia z linii Honor 50 mają się pojawić lada moment, ale dochodzą nas niepokojące informacje, że taki rozwój wypadków może zostać zatrzymany. Senatorowie w USA chcą bowiem podobnie jak to miało miejsce w 2019 roku zablokować współpracę Honor z innym amerykańskimi firmami.

Oczywiście sprawa jak na razie jest mocno rozwojowa i nie mamy żadnych konkretniejszych informacji, ale co w każdym razie jest na rzeczy. O to, że Honor 50 będzie miał dostęp do Google Play, Gmail i innych usług tutaj już się nic nie zmieni. Ale przy kolejnych telefonach może być większy problem. Co sądzicie o pomyśle amerykańskich senatorów? Ma rację bytu? Jest sens blokować tego typu firmy technologiczne? Dajcie znać co sądzicie o całym zamieszaniu.

Źródło: gsmarena.com