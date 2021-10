Paczki z Aliexpress dotrą do Ciebie w 3 dni!

Aliexpress to gigant, tak właściwie obok międzynarodowego potentata jakim jest Amazon to jeden z największych graczy na rynku e-commerce na całym świecie. Obroty jakie generuje ten chiński potentat są astronomiczne i wygląda na to, że chce zostawać w tyle oferując swoim użytkownikom, a także sprzedającym kolejne nowe ciekawe rozwiązania. Co prawda w związku z tym, że wysyłka ma miejsce najczęściej z Chin to wiele rzeczy, które się zamawia może być dodatkowa obłożona VATem czy innymi podatkami. Co w konsekwencji może doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie po prostu nie będzie się opłacało zamawiać paczki z Chin, bo cena znacznie urośnie. Jednak wygląda na to, że Chińczycy znaleźli również na to swoją odpowiedź.

Według informacji, które pojawiły się w serwisach e-commerce wynika, że właśnie na początku października ten chiński potentat otworzył pod Łodzią największy magazyn w Europie. Sumarycznie oddano do użytku ponad dziesięć tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Pierwszą okazją do przetestowania możliwości magazynu będzie dzień singla, czyli 11 listopada bieżącego roku. Oczywiście paczki z tego magazynu mają być nadawane na całą Europę, a nie tylko w Polsce, a dzięki temu rozwiązaniu paczki powinny docierać do nas maksymalnie w trzy dni, ale w większych miastach nawet w ciągu 24 godzin. Wynik co najmniej dobry i zakładając, że często paczki z Chin szły około miesiąca to tutaj takie rozwiązanie jest znacznie szybsze. Zobaczymy za jakiś czas czy czasem część kosztów sprzedaży nie będzie na nas przerzucona.

Wyczekujecie nowych promocji i wyprzedaży na Aliexpress? Najbliższy szaleństwo zakupowe już 11 listopada na dzień singla.

Źródło: wiadomoscihandlowe.pl