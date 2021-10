Xiaomi Mi Pad 5 zanim się zadomowił został już wyprzedany

Xiaomi jest znane z tego, że tak na dobrą sprawę praktycznie w ogóle nie zwalnia tempa jeśli chodzi o prezentacje nowych urządzeń. Co chwilę otrzymujemy nowe sprzęty pod różnymi brandami chińskiego producenta. Jednak jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju tablety sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Przed długi czas ta kategoria urządzeń mobilnych była w odwrocie, ale czas pandemii zmienił na nowo podejście do tabletów i coraz więcej producentów powraca do tego sprzętu. Jednym z nich jest właśnie Xiaomi, które zapowiedziało nie tak dawno temu Xiaomi Mi Pad 5. Urządzenie rozsądnie cenowo, a przy tym spełniające wszystkie najważniejsze kryteria dla sprzętu do domu, pracy czy szkoły.

No właśnie jak przystało na dobry debiut, polski oddział Xiaomi przygotował promocję na start w której to właśnie Xiaomi Mi Pad 5 będzie dostępny w lepszej cenie zamiast 1699 zł, zapłacimy 1399 zł. Różnica zauważalna i to tak na dobrą sprawę zupełnie nowego urządzenia. Cała promocja miała trwać 48 godzin, jednak skończyła się w niespełna 24 godziny, bowiem wszystkie urządzenia dostępne zostały wyprzedane. Dodam, że nie są to tylko urządzenia, które były dostępne na pulę promocyjną, lecz wszystkie jak były dostępne na Polskę. Nie znamy oczywiście konkretnych liczb, ale całość rozeszła się w naprawdę ekspresowym tempie.

