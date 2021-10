Jak bardzo „inteligentne” mogą być urządzenia AGD?

Technologie różnej maści cały czas idą na przód. Nie da się tak na dobrą sprawę uciec przed nowościami technologicznymi. Jeszcze kilka lat temu „smart” był tylko nasz telefon czy telewizor. Dzisiaj proporcje się mocno odwróciły i na sklepowych półkach i w internecie pojawia się cała masa urządzeń, które są w mniejszy lub większy sposób inteligentne. Możemy nimi zdalnie sterować, programować, ustawiać odpowiednie parametry, a to wszystko będąc w dowolnym miejscu na ziemi. Rozwiązanie bardzo przydatne i wygodne. Jednak jak bardzo inteligentne są dzisiejsze sprzęty AGD? Czy lodówka również może być „smart”? Na te pytania i wiele więcej postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule. Zapraszam do lektury.

Czym jest dopisek „smart” przy nazwie urządzenia?

Inteligentne urządzenia, często oznaczane jako „smart” dają nam znacznie więcej możliwości jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju zarządzenie zdalne sprzętem. By stać się „smart” producent najczęściej do „zwykłej” pralki, piekarnika dodatkowo implementuje moduł łączności bezprzewodowej. Najczęściej Bluetooth czy Wi-Fi (pierwszy działa na krótki zasięg kilku metrów, drugie rozwiązanie daje nam znacznie większe możliwości). Dzięki temu po odpowiednim sparowaniu urządzenia ze smartfonem mamy możliwość zdalnego sterowania. Między innymi w przypadku piekarnika włączymy zdalnie odpowiedni tryb działania, temperaturę i minutnik, a po zadanym czasie piekarnik się wyłączy. Nasz sprzątający odkurzacz wyczyści zadane pomieszczenie czy całe mieszkanie. Opcji jest cała masa, a wygoda korzystania jest naprawdę bardzo duża. Jak dzisiaj wygląda sprzęt smart AGD?

Smart odkurzacz – istny must have

W każdym domu znajduje się odkurzacz. Czyszczenie nim całego mieszkania to cotygodniowy rytuał. Jednak dzisiaj można ten niezbyt przyjemny obowiązek oddać bezpośrednio samemu urządzeniu. Odkurzacze samojezdne są różne, jednak to co je wszystkie łączy to praktycznie totalna bezobsługowość. Owszem na początku musimy przejść krótki proces konfiguracji. Jednak pod względem technologicznym najczęściej wymaga to jedynie pobrania odpowiedniej aplikacji na telefon, sparowania urządzenia z telefonem i ustawienia kilku szczegółów sprzątania. Następnie nasz odkurzacz wyjeżdża sprzątać mieszkanie. 60 metrowe mieszkanie sprząta w około 45 minut, dłużej niż człowiek, ale z drugiej strony my w tym czasie możemy zanurzyć się w lekturę naszej ulubionej książki czy wyjść na spacer. Raz na kilka sprzątań musimy opróżnić pojemnik na nieczystości i tak właściwie to tyle ingerencji z naszej strony.

Dla tych, którzy nie chcą oddawać sprzątania w czyjeś „ręce” świetną alternatywą jest odkurzacz bezprzewodowy. Tutaj całe urządzenie wraz ze zbiornikiem na nieczystości mieści się w „rączce” odkurzacza. Konstrukcja jest lekka i przy tym co jest dużą przewagą nie plącze się żaden kabel. Odkurzacze bezprzewodowe mają wbudowaną baterię, która powinna wytrzymać w zależności od modelu nawet do dwóch godzin odkurzania. Bez problemu można na jednym ładowaniu odkurzyć nawet sporej wielkości dom. Takie rozwiązanie jest dla tych, którzy chcą samemu dokładnie odkurzać, a przy tym znacznie wygodniejsze od tradycyjnego odkurzacza.

Pralka również może być smart?

Wydawać by się mogło, że w pralce nie da się zaimplementować inteligentnych rozwiązań, ale jednak producenci tego typu AGD również dodają rozwiązania smart. Sposób komunikacji jest bardzo podobny do tego w odkurzaczach. Pralka czy suszarka ma wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki któremu możemy łączyć się bezpośrednio ze smartfonem. Jakimi rzeczami możemy zdalnie sterować? Przede wszystkim mamy dostęp do wszystkich programów, prędkości wirowania czy temperatury prania. Te parametry możemy bezpośrednio ustawić w aplikacji. Takie rzeczy jak możliwość ustawienia harmonogramu prań czy otrzymywania odpowiednich powiadomień. Dzięki czemu wiemy kiedy zakończyło się pranie to są już bardziej standardowe „ficzery”, które często pojawiały się w „analogowych” pralkach czy suszarkach.

Piekarnik i płyta indukcyjna w wersji smart

Kolejne dwa sprzęty, które są niezbędne w każdej kuchni – piekarnik i płyta. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku odkurzaczy jak i pralek/suszarek tak i w tego typu sprzętach producenci dodają nowe rozwiązania. Piekarnik bez przeszkód może być smart i tutaj możliwości jakie dają nam nowe technologie przypominają nieco te od pralki. Możemy wybierać czas uruchomienia i wyłączenia, temperaturę pieczenia czy tryby działania. W bardziej zaawansowanych piernikach mających wbudowaną sondę, możemy na bieżąco sprawdzać temperaturę pieczonego mięsa. Opcji związanych z działaniem poszczególnych funkcji jest naprawdę bardzo dużo. W zależności od tego jakie elementy potrzebujemy, możemy wybrać dla siebie konkretny model. Płyta indukcyjna może zostać programowana w niemal identyczny sposób jak piekarnik i sposób działania również nie będzie się znacząco różnił.

Lodówka najciekawsze smart sprzęt w domu?

W przypadku smart AGD w lodówce wydawać by się mogło, że takich rozwiązań można dodać bardzo niewiele. W praktyce jednak część producentów uznała, że to właśnie lodówka może być naszym centrum smart domu. Często mamy dodatkowy, duży wyświetlacz na obudowie, gdzie zostawić możemy notatki dla reszty domowników, sterować pozostałymi urządzeniami smart. Te bardziej zaawansowane rozwiązania potrafią kontrolować to czy jedzenie jest świeże, co należy jeszcze dokupić czy sprawdzić kto i kiedy otwierał lodówkę. Opcji jest cała masa. Mimo, iż lodówka wydaje się urządzeniem standardowo pozbawiona smart rozwiązań, tak tutaj producenci nas zaskakują mnogością funkcji i rozwiązań. W zależności od budżetu jaki możemy przeznaczyć, jesteśmy w stanie dobrać idealne rozwiązanie dla siebie.

Dzisiaj tak na dobrą sprawę każde urządzenie kategorii AGD, które mamy w domu ma mniej lub więcej funkcji smart. Dzięki nim możemy zarządzać częścią funkcjonalności na odległość co dla wielu może być bardzo przydatne i ułatwiające życie. Myślę, że spośród powyższych propozycji co najmniej kilka zainspiruje do zakupu podobnych technologii do siebie do domu. Opcji jest naprawdę bardzo dużo i tak właściwie na każdą kieszeń. Warto w tym celu przejrzeć Allegro, znaleźć możemy w nich bardzo dobre cenowo oferty sprzętu AGD.