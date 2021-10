iOS 15 z pierwszą aktualizacją

Dzisiaj jeśli chodzi o systemy mobilne, to każdy niemal zawsze tuż po premierze jest odpowiednio łatany. Pojawiają się różnego rodzaju błędy, czasem większe czasem mniejsze, ale są one nieodzownym elementem systemów mobilnych. Jeszcze kilka lat temu iOS wydawał się ostoją jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju problemy techniczne i zdarzały się one niezwykle rzadko. Jednak na przestrzeni ostatniego czasu sytuacja uległa pogorszeniu i zanim nowa wersja systemu jest pozbawiona problemów wieku dziecięcego mija dobrych kilka miesięcy i najczęściej kilka kolejnych aktualizacji. Do takiego stanu rzeczy trzeba się przyzwyczaić i go zaakceptować, bo w tym kontekście nie za wiele można zdziałać.

Dlatego też Apple przy okazji najnowszej aktualizacji do swojego iOS 15 wprowadza przede wszystkim łatanie najbardziej denerwujących użytkowników błędów. Pierwsze jakie zgłaszali sami użytkownicy to problemy z połączeniem między nowymi iPhone’ami a zegarkiem Apple Watch, dopiero reset do ustawień fabrycznych umożliwiał połączenie tych dwóch urządzeń. Drugi błąd to komunikat o zapełnieniu pamięci wewnętrznej. iOS 15.0.1. już pojawił się do pobrania zarówno na iPhone’ach jak i iPadach w wersji iPadOS 15.0.1. Oczywiście lista zmian i poprawek jest większa, ale są to najczęściej mniejsze problemy, które zostały wykryte po oficjalnej debiucie iOS 15 w końcówce września bieżącego roku.

Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem jak u Was sprawuje się najnowsza odsłona iOS i iPadOS. Czy działa stabilnej od poprzedniej wersji?

Źródło: pocketnow.com