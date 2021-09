Sekrety mistrza fotografii cyfrowej – recenzja książki

W ostatnim czasie w moje ręce wpadło kilka pozycji książkowych związanych z szeroko rozumianą branżą technologiczną. Jakiś czas temu mogliście przeczytać recenzję pozycji Wieczne opóźnienie Zarządzanie projektami IT autorstwa Marcina Dąbrowskiego. Dziś mam dla Was zupełnie inny świat – świat fotografii i przybliży go nam Scott Kelby w tytule „Sekrety mistrza fotografii cyfowej”. Czy warto zaopatrzyć się w tę pozycję? Zapraszam do lektury.

Na pierwszy rzut oka książka wygląda dosyć niepozornie. Zwykła miękka okładka, niezbyt gruba bo około 240 stron, jednak już po przejściu na pierwsze strony mamy znacznie więcej jakościowego materiału. Po pierwsze całość została wydrukowana na kredowym papierze, dzięki czemu zdjęcia, które uzupełniają tekst zdecydowanie lepiej się odbiera, i jakość samej książki pnie się ku górze. Fotografie w tego typu pozycjach są jak najbardziej bardzo ważne, ale w związku z tym, że sekrety mistrz fotografii cyfrowej to obszerny poradnik dla każdego równie ważna jest sama treść zawarta w książce.

Cała książka została podzielona na jedenaście rozdziałów. Z czego tak właściwie cztery dotyczą stricte spraw technicznych, sprzętowych czyli doboru dodatkowych urządzeń, obiektywów czy drukowania zdjęć tak by świetnie wyglądały również na papierze. Pozostałe rozdziały to już bardziej konkretne informacje związane z robieniem zdjęć w zależności od ich rodzaju. Autor umieszcza kilkaset różnych porad związanych ze zdjęciami portretowymi, ślubnymi czy produktowymi. Najczęściej są to dosyć krótkie tipy, które mają za zadanie rozwikłać problem, ale nie koniecznie rozłożyć go na czynniki pierwsze. Książka zawiera dużo wiedzy, a zaznajomienie się ze wszystkimi punktami nie jest szczególnie czasochłonne. Co ważne szczególnie dla mniej zaawansowanych użytkowników aparatów Scott Kelby już na początku wyjaśnia większość najważniejszych pojęć związanych z fotografią i tworzeniem zdjęć, więc tak na dobą sprawę książka jest przyjazna dla każdego kto chce zacząć przygodę z fotografią, ale również dla tych, którzy z kolei chcą uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę.

Sekrety mistrza fotografii cyfrowej to bardzo przyjazna książka szczególnie dla mniej wtajemniczonych w świat fotografii. Za 49 zł otrzymujemy podstawowy zestaw wiedzy i umiejętności, dzięki której możemy zacząć czerpać radość z robienia zdjęć już na wyższym poziomie. Pozycja ciekawa i zdecydowanie warta uwagi, szczególnie, że język w jaki jest napisana nie wymaga od nas na starcie posiadania wiedzy tajemnej z tej dziedziny. Wszystko jest tłumaczone krok po kroku, bez skomplikowanej terminologii.