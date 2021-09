Wieczne opóźnienie Zarządzanie projektami IT – recenzja książki

Opóźnienia związane z tworzeniem nowych projektów są na porządku dziennym. Tak na dobrą sprawę ciężko znaleźć jakikolwiek projekt związany czy z budownictwem czy to z IT, który nie miał mniejszej lub większej obsuwy. Z czego wynikają te opóźnienia? Jak ich uniknąć? Na te pytania powinna odpowiedzieć książka, którą właśnie dla Was recenzuję – „Wieczne opóźnienie Zarządzanie projektami IT” autorstwa Marcina Dąbrowskiego. Zapraszam do lektury.

Fizycznie książka nie jest zbyt obszerna. Do naszej dyspozycji oddano dokładnie 235 stron, ale to co od razu można powiedzieć o tej książce, że nie mamy tutaj lania wody. Na tych 235 stronach jest bardzo dużo skondensowanej wiedzy z konkretnymi przykładami i rozwiązaniami. Tak właściwie otrzymujemy czyste „mięso”, które w tym tytule jest najciekawsze.

Po pierwsze dla kogo jest ta książka? W sumie niemal dla każdego kto działa z projektami różnego rodzaju mniejszymi i większymi. Co ważne tak na dobrą sprawę mamy tutaj wiele informacji nawet dla tych, którzy nie działają w sektorze IT. Książka na każdym kroku może nam pomóc w tworzeniu nowego projektu. „Wieczne opóźnienie Zarządzanie projektami IT” umożliwia nam przygotowanie się na największe problemy i przesunięcia, tak właściwie już na etapie projektowania, zdobywania inwestora itd. jesteśmy w stanie dowiedzieć się jakie ewentualne problemy mogą nas po drodze spotkać jak im ewentualnie zaradzić. Oczywiście nie wszystkie informacje są w 100% uniwersalne i będą się nadawały do każdego projektu czy przedsięwzięcia, ale mimo wszystko autor starał się tak przygotować tę pozycję by faktycznie mogło z niej skorzystać jak najwięcej osób. Nie jest to również książka bardzo zaawansowana. Część problemów zawartych w książce możemy rozwiązać sami, bez lektury tej pozycji, ale myślę, że wielu czytelnikom, może podrzucić ciekawe rozwiązania, których do tej pory nie stosowali. Książka ta jest prawie dla każdego zaangażowanego w różnego rodzaju projekty. Dlaczego „prawie”? Bowiem starych wyjadaczy raczej niczym nowym nie zaskoczy. Mógłbym kategoryzować tę książkę dla osób, które zaczynają przygodę z projektami IT (Ci wycisną z książki oczywiście najwięcej), ale także dla średnio zaawansowanych użytkowników. Co ważne jest napisana ona prostym językiem, bez żadnych udziwnień czy niezrozumiałych, bardziej specjalistycznych zwrotów, stąd też powinna być łatwa do przyswojenia zarówno tym, którzy zaczynają przygodę w tej branży jak i tych bardziej zaawansowanych użytkowników. Autor – Marcin Dąbrowski jest również wieloletnim praktykiem, więc poszczególne rozwiązania, które proponuje w tym tytule testował na swoich projektach, więc nie mamy tutaj tylko i wyłącznie suchych faktów, lecz konkretne informacje.

„Wieczne opóźnienie Zarządzanie projektami IT” to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto będzie chciał poszerzyć swoją wiedzę na temat zarządzania różnego rodzaju projektami. Myślę, że warto tej książce dać szansę, a jeśli się wahasz czy warto ją kupić przejrzyj pełny spis treści książki. Wówczas dowiesz się czego tak właściwie możesz oczekiwać od tej pozycji.