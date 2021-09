Nowe Pixele będą fotograficznymi killerami?

Smartfony od amerykańskiego giganta z Mountain View nie są szczególnie popularne w Polsce. Wynika to tak właściwie z dwóch elementów. Po pierwsze nie mamy w Polsce szerokiej, normalnej dystrybucji, owszem można kupić je w kilku sklepach z elektroniką, ale mimo wszystko to nie jest taka dostępność jak na zachodzie. Dużo łatwiej i szybciej jest zakupić te telefony na zagranicznym Amazonie. Inna sprawa, że w Polsce ceny są zaporowe, marża jaką sobie doliczają poszczególni dystrybutorzy jest bardzo wysoka, a same w sobie urządzenia nie należą do najtańszych. Jednak mimo wszystko fani mobilnych technologii przede wszystkim cenią urządzenia od giganta z Mountain View za bardzo dobre aparaty.

Początkowo długi czas Google nie szło z duchem czasu i Pixele miały tylko jeden aparat, który nadrabiał możliwościami za kilka. Jednak już teraz najczęściej zyskujemy dwa oczka, które w tym roku mają być szczególnie mocne. Po pierwsze powinniśmy otrzymać główny aparat o matrycy 50 Mpx, od Samsunga, dokładniej ISOCELL GN1, 1/1.31″ pikselach rzędu 1,2 μm oraz technologii Dual Pixel AF. Drugie z „oczek” to ultraszerokokątny 12 Mpx obiektyw przygotowany przez Sony IMX386 (ten sam obiektyw był zaimplementowany w leciwym Xiaomi Mi 6) i ostatni z obiektywów z głównego trio pojawi się tylko w wersji Pro i będzie to teleobiektyw 48 Mpx również od Sony IMX586 z 4-krotnym zoomem optycznym. Całość na papierze wygląda naprawdę zachęcająco, a znając Google’a będzie potrafił wyciągnąć z tego hardware’u całkiem sporo. Jako uzupełnienie dodam, że kamerka od selfie to 12 Mpx w Pixelu 6 Pro, w mniejszym modelu będzie już 8 Mpx jednostka.

Do premiery najnowszych urządzeń od giganta z Mountain View nie pozostało dużo czasu, więc to już to tylko kwestia dni by dowiedzieć się oficjalnie jakie to nowości przyniesie ze sobą szósta już generacja Pixeli. Czekacie na nowości od Google’a? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o aparatach.

Źródło: pocketnow.com