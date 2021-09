Szykujcie się na OnePlus 2.0

Zmiany, zmiany jeszcze raz zmiany. Od pewnego czasu z obozu chińskiego producenta OnePlus docierają do nas kolejne informacje związane z działaniem i funkcjonowaniem tej firmy w kontekście połączenia z Oppo. Do tej pory włodarze firmy zapewniali nas, że tak na dobrą sprawę mimo iż firmy się niemal połączyły to ani Oppo ani OnePlus nie znikną z rynku mobilnych technologii. Równocześnie będą rozwijane zarówno telefony pod szyldem OnePlus jak i Oppo. Programiści, projektanci będą wymieniać się doświadczeniami, ale nadal OnePlus będzie stanowił osobną markę. Inna sprawa to kwestia związana z oprogramowaniem, tutaj dochodziły nas słuchy, że ColorOS oraz OxygenOS zostaną połączone. Tak właśnie się dzieje.

Według Pete Lau dyrektora generalnego OnePlus nowa wersja oprogramowania będzie czerpała całymi garściami z rozwiązań zarówno od Oxygen OS jak i ColorOS. Zyskamy płynność działania, jego stabilność. Jak nowa odsłona systemu będzie wyglądać na telefonach Oppo i OnePlus tego do końca nie wyjaśniło i tutaj musimy uzbroić się w cierpliwość. Bowiem pierwszą wersję nakładki otrzyma przyszłoroczny flagowiec chińskiego producenta czyli najpewniej OnePlus 10, a cały proces aktualizacji powinien się zakończyć wraz z pojawieniem się przyszłorocznej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem. OnePlus powinien za jakiś czas pokazać pełny harmonogram aktualizacji, ale jak na razie konkretów nie otrzymaliśmy.

Zapowiedzi związane z unifikacją systemu między OnePlus, a Oppo są dosyć huczne, czy będzie się dało pogodzić wszystkich użytkowników obu marek cóż czas pokaże, ale na pewno nie będzie to proste zadanie dla ludzi z obu firm. Jestem ciekawy efektu, choć również mam sporo obaw do powodzenia całej akcji. A Wy czekacie na nową wersję systemu od OnePlus i Oppo? Dajcie znać w komentarzach pod wpisie.

Źródło: informacja prasowa