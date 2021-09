Samsung wkrótce zaprezentuje 14,6 calowy tablet?

Koreański producent to jeden z nielicznych producentów sprzętu mobilnego, który mimo większego czy mniejszego zapotrzebowania na rynku tabletów cały czas wdraża nowe rozwiązania i prezentuje kolejne nowości. Oczywiście nie jest ich tak dużo jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, ale Samsung sukcesywnie od kilku lat cały czas udostępnia nowe modele, które cieszą się całkiem sporą popularnością. Wraz z premierą przyszłorocznej flagowej serii smartfonów Galaxy S22, pojawi się na sklepowych półkach również flagowa seria tabletów czyli Galaxy Tab S8, a wśród nich prawdziwy kolos – 14,6 calowy tablet oznaczony dopiskiem „Ultra”.

Największe wrażenie z przeciekowej specyfikacji Samsunga Galaxy Tab S8 Ultra robi właśnie ekran, według danych będzie miał on przekątną 14,6 cala i pracować będzie z maksymalną rozdzielczością 2960×1848 pikseli. Zostanie wykonany w technologii OLED wraz ze wsparciem dla 120 Hz odświeżania. Do tego dochodzi potężna 11 500 mAh bateria wraz z technologią szybkiego ładowania do 45 W mocy. Całość ma działać pod kontrolą najnowszych układów Qualcomma czyli Snapdragonie 898 wraz 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Pozostałe tablety z linii Galaxy Tab S8 powinny mieć ten sam układ, ale będą wyposażone w różne ekrany. Podstawowy model Tab S8 będzie miał wyświetlacz 11,1 cala, natomiast Tab S8+ to już 12,4 calowa bestia.

Powiem szczerze, że Samsung prezentuje naprawdę ciekawe podejście do tematu tabletów, otrzymamy pełnokrwiste tablety z najwyższej półki, które tak na dobrą sprawę nie powinny w niczym odbiegać od konkurencji, a w wielu aspektach ją przewyższą. Znając koreańskiego producenta te flagowe tablety zdecydowanie nie będą należały do najtańszych rozwiązań, choć tutaj z werdyktem trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość i poczekać do oficjalnej prezentacji urządzeń w Polsce.

Źródło: gsmarena.com