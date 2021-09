Oppo oficjalnie zaprezentował ColorOS 12

Początek roku szkolnego to świetny czas na prezentację wszelkich nowości. Do tej pory sezon ogórkowy w wersji mobile przede wszystkim kończyły targi IFA, w tym roku sytuacja wygląda nieco inaczej przede wszystkim przez pandemię, choć nowości zdecydowanie nie brakuje. Przełom sierpnia i września to również bardzo dobry czas na prezentację nowej wersji Androida jak i nakładek systemowych, bowiem większość z nich działa na kolejnej generacji systemu sygnowanego zielonym robocikiem.

Dokładnie tak jest w przypadku ColorOS 12, która bazuje na Androidzie 12. Jakich nowości możemy się spodziewać w najnowszej odsłonie nakładki od chińskiego producenta? Oppo postawiło przede wszystkim na zwiększenie czytelności i przejrzystości nakładki, dzięki czemu użytkownik będzie otrzymał równocześnie mniej informacji, a poruszanie się po systemie będzie znacznie prostsze i wygodniejsze. Kolejną nowością jest avatar 3D, który nazwano Omoji, który tworzy nam avatara skanując 20 tysięcy punktów na twarzy. Kolejną nowością jest FlexDrop to dodatek, który umożliwia łatwiejszy multitasking – przełączanie się między trybem pełnego ekranu, małego czy mini okna. Kolejną nowością jest Cross-Screen Interconnection, to ciekawe rozwiązanie, które umożliwia sparowanie telefonu z innym urządzeniem np. laptopem, dzięki czemu z poziomu drugiego urządzenia mamy dostęp do ekranu, plików etc. Transfer jest szybki do 45 Mbit/s, co ułatwia pracę. Całość działa ze wszystkimi urządzeniami działającymi pod kontrolą Windowsa 10.

ColorOS 12 ma zostać szerzej udostępniony niż poprzednia generacja, jednak jak na razie nie mamy pełnej listy urządzeń na których zadebiutuje nowa odsłona nakładki. Oppo ma się z nią podzielić już w najbliższych tygodniach.

Źródło: informacja prasowa