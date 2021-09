OnePlus nie zwalnia tempa, w październiku premiera trzech urządzeń

OnePlus w ostatnim czasie szasta premierami jak z rękawa. W lipcu mieliśmy okazję poznać oficjalnie najnowszego średniopółkowego OnePlus Nord 2 5G, w sierpniu otrzymaliśmy najnowsze słuchawki OnePlus Buds Pro. We wrześniu chwila przerwy, ale wygląda na to, że w październiku OnePlus wraca ze dwojoną siłą. Plotki sugerują, że otrzymamy trzy urządzenia. Jakie?

Po pierwsze smartfon – będzie to OnePlus 9 RT, drugie i trzecie urządzenie to słuchawki: OnePlus Buds Z2 i nowa wersja OnePlus Buds Pro Lite. O samym telefonie wiemy w sumie tyle, że będzie to jedynie odświeżona wersja indyjskiej wersji OnePlus R, bowiem najpewniej w tym roku nie dostaniemy wersji odświeżonych flagowców, więc pozostaje nam ten model. W przypadku słuchawek wiemy tylko tyle, jak będą wyglądały bo wyciekł render. Natomiast drugi z modeli czyli OnePlus Buds Pro Lite możemy się jedynie domyślać, że będziemy mieć do czynienia z nieco okrojoną wersją flagowych słuchawek od chińskiego producenta, choć przecieki sugerują, że ANC będą wyposażone. Z jakich elementów w takim razie zrezygnuje OnePlus tego nie wiemy, ale to będą już kolejne ciekawe słuchawki od chińskiego producenta i wśród rozwiązań tej kategorii tak na dobrą sprawę będzie można znaleźć coś na każdą kieszeń.

Do października pozostało niewiele czasu, możliwe że w przeciągu kilku, kilkunastu najbliższych dni będą się pojawiać kolejne informacje związane z premierami wcześniej wspomnianych rozwiązań. Czekacie na nowości od OnePlusa? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

