Apple zaprezentowało całą gamę nowości, ale większość to odgrzewane kotlety

Nie tak dawno zakończyła się nowa konferencja amerykańskiego giganta z Cupertino. Tym razem Apple na jednej imprezie zaprezentował całą gamę nowości od smartfonów po smartwatche skończywszy na tabletach. Jakie są to nowości? Czy warto któryś z nich zakupić? Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje związane z nowościami.

Po pierwsze iPhone 13, iPhone 13 mini

Powyższa czwórka to tak właściwie gwóźdź dzisiejszego eventu, wielu oczekiwało najnowszych urządzeń Apple, ale niestety od pewnego czasu wszelkie informacje związane z przeciekami o linii trzynastej generacji wskazywały na jedno – próżno szukać w nich jakiejkolwiek rewolucji. Zacznijmy od dwóch podstawowych modeli czyli iPhone 13 oraz iPhone 13 mini. Ponownie Apple zaimplementował ekrany OLED w pierwszym o przekątnej 6,1 cala, w drugim 5,4 cala, nadal z odświeżaniem 60 Hz. Sercem urządzeń jest nowy układ Apple A15, bazuje on na 6 rdzeniach dwóch wysokowydajnych, cztery natomiast nastawione na oszczędzanie energii. Najwięcej nowości to aparat, ale nie mamy tutaj zupełnie nowej technologii Apple czerpie pełnymi garściami z zeszłorocznych modeli, a najbardziej chyba z iPhone 12 Pro Max. Mamy parę 12 Mpx obiektywów jeden główny, drugi szerokokątny oraz od frontu 12 Mpx oczko. Jak wyglądają ceny? iPhone 13 mini z 128 GB pamięci to koszt 3599 złotych, z 256 GB – 4099 złotych, a 512 GB – 5099 złotych. Telefon będzie występował w kolorach to szarym, czerwonym, białym niebieskim oraz różowy. Apple iPhone 12 Mini trafi do sprzedaży w Polsce 24 września, a do przedsprzedaży tydzień wcześniej czyli 17 września. W przypadku iPhone 13 ceny zaczynają się od 4199 zł za 128 GB pamięci wewnętrznej, 256 GB to koszt 4699 zł, a 512 GB to 5699 zł. Ten model jest dostępny w tych samych wersjach kolorystycznych co mini, a dostępny będzie w sklepach od 24 września.

Po drugie iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max

W przypadku modeli Pro i Pro Max mamy ekran pracujący z maksymalnym odświeżaniem na poziomie do 120 Hz. Mniejszy model ma przekątną 6,1 cala, natomiast większy 6,7 cala. Podobnie jak w poprzednich modelach tak i tutaj sercem urządzenia jest nowy układ A15, który ma być super wydajny. Jednak największą różnicą prócz ekranu między iPhone 13 a wersjami Pro i Pro Max ma być potrójny aparat. Tutaj mamy zyskać bardzo dobre zdjęcia nocne każdym z obiektywów, tryb makro, który robić będzie świetne zdjęcia już z kilku centymetrów, do tego 3 krotny zoom. Oczywiście jak na razie wszystkie te dane są tylko na papierze, a w praktyce przekonamy się o nowościach dopiero gdy telefony te pojawiają się na sklepowych półkach. Co do cen będzie drogo i tutaj chyba nikogo nie zdziwię. Ceny iPhone 13 Pro zaczynają się 5199 zł za wersję z 128 GB pamięci, aż do 7699 zł przy 1 TB pamięci wewnętrznej. Pro Max to wydatek rzędu od 5699 zł aż do 8199 zł. Oba modele będą dostępne w kolorach srebrnym, złotym, grafitowym i niebieskim. W przedsprzedaży możecie je zamawiać od 17 września, natomiast na sklepowych półkach zadebiutują tydzień później.

Nowe modele iPhone’ów zdecydowanie nie przynoszą zbyt dużej rewolucji, mamy trochę nowości, ale jak na razie nie widać wśród nich niczego co by faktycznie skłoniło użytkowników do przejścia z poprzedniej generacji urządzeń. Dajcie znać co sądzicie o nowościach od Apple.

Źródło: gsmarena.com