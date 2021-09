Samsung Galaxy Note powróci w przyszłym roku?

W bieżącym roku koreański producent wprowadził nieco zmian jeśli chodzi o swoje portfolio. Pierwszą podstawową różnicą między tym rokiem, a poprzednim to zmiany związane z brakiem nowej generacji urządzeń sygnowanych logiem Galaxy Note, zamiast nich wskoczyła w to miejsce zupełnie nowe gama urządzeń składanych między innym Galaxy Fold 3 czy Galaxy Flip Z 3. Było to posunięcie dosyć radykalne i niewiele się go spodziewało, ale możliwe, że finalnie urządzenia z tej linii powrócą, ale w nieco odmienionej formie.

Jak na razie informacje, które otrzymujemy są bardzo szczątkowe i nie odnoszą się w ogóle do żadnego telefonu. Ci z Was, którzy oczekują flagowego telefonu mogą się niestety rozczarować, tutaj wydaje się sprawa mocno zamknięta i Samsung ma swoje składane telefony, które wydają się mieć znacznie większy potencjał związany ze sprzedażą i ewentualnym rozwojem. W związku z tym, że smartfony mocno urosły zatarły się granice między phabletem, a smartfonem. Kiedyś różnica była bliska jednego cala na przekątnej ekranu. Aktualnie największą różnicą pomiędzy Galaxy Note, a pozostałymi urządzeniami z linii Galaxy S to tak właściwie rysik. Jednak już od pewnego czasu Koreańczycy zaczęli forsować również w tej ostatniej serii S Pen. Co prawda nie jest on na wyposażeniu, ale już potrafi z tym smartfonem współpracować.

Powiem szczerze, że nie wiem co myśleć o najnowszych doniesieniach ze stajni Samsunga. Nie wiem czy powrót do tej linii urządzeń jest najlepszym rozwiązaniem. Czas pokaże, oczywiście mam nadzieję, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne informacje związane z nowościami od Samsunga. A wy czekacie na powrót Galaxy Note?

