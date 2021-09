Seria Samsung Galaxy S22 bez aparatu pod wyświetlaczem?

Sezon na pierwszorzędne przecieki dotyczące flagowców na kolejny rok można uznać za otwarty. Owszem już wcześniej pojawiały się doniesienia co do tego kiedy i jak będą wyglądały nowe urządzenia od koreańskiego producenta, ale wynika na to, że dzisiaj poznaliśmy nieco więcej nowych szczegółów. Co prawda nie są one bardzo dokładne, ale mogą wskazywać jaką drogą chce iść Samsung w kolejnym roku w przypadku swoich flagowców.

Po pierwsze to co mówią plotki to najpewniej Samsung nie będzie chciał zaimplementować przedniego aparatu pod wyświetlaczem ze względu na to, że jest to relatywnie nowa technologia i wymaga pewnych szlifów by sprzedawać ją na masową skalę dla kilku urządzeń. Galaxy Fold 3 ma już takie rozwiązanie, ale jest to telefon w jakiś sposób eksperymentalny więc tutaj takiej nowości nie dziwią. Kolejną informacją związaną z linią Galaxy S22 jest to, że różnica między wielkością wyświetlaczy pomiędzy Galaxy S22, a Galaxy S22+ będzie mniejsza. Tutaj najprawdopodobniej urośnie najmniejszy z modeli, choć sprawa nie jest jeszcze przesądzona.

Następna plotka dotyczy procesorów i ten element od lat wzbudza najwięcej kontrowersji. Przede wszystkim dlatego, że producent wypuszcza na świecie dwa warianty swoich wszystkich flagowców. W Stanach Zjednoczonych Ameryki cała linia Galaxy S21 działała pod kontrolą Snapdragonów 888, natomiast w Europie już jest Exynos. W przypadku przyszłorocznych flagowców może się rozkład sił nieco zmienić. Na Snapdragonie bazować będą Galaxy S22 oraz Galaxy S22+, natomiast nowego Exynosa otrzyma Galaxy S22 Ultra. Takie posunięcie wydaje się dosyć ryzykowane, ale może w tym szaleństwie jest metoda? Oczywiście powyższe informacje należy brać z przymrużeniem oka, ze względu na to, że do premiery urządzeń jeszcze nam chwilę czasu zostało. Ta planowana jest na styczeń przyszłego roku.

Czekacie na najnowsze rozwiązania od koreańskiego producenta? Liczycie na przełomowe technologie w serii Galaxy S22?

Źródło: phonearena.com