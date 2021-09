OnePlus 10 będzie jedynie odświeżeniem poprzednika?

OnePlus zdecydowanie nabiera wiatru w żagle. Jeszcze kilka lat temu to chińska firma zaczynała jako marka dla geeków, niewiele osób o niej słyszało, a Ci co słyszeli mieli problem z zakupem urządzenia przez dosyć specyficzny sposób dystrybucji swoich urządzeń (działał wówczas system zaproszeń). Po kilku lat wydawania samych flagship killerów zaczęli rozbudowywać swoje portfolio. Pojawiły się nowe urządzenia mobilne, ze średniej półki, ale również smartwatch, telewizory czy słuchawki, a najpewniej nie będzie to koniec i w niedalekiej przyszłości poznamy kolejne ciekawe urządzenia.

Z całą pewnością wśród nich znajdziemy między innymi najnowszą generację linii OnePlus 10. Jednak do tej pory nie mieliśmy okazji poznać większej ilości szczegółów na temat tego smartfona. Według pierwszych przeciekowych informacji, Chińczycy skupili się na eliminacji podstawowych bolączek poprzednika czyli przede wszystkim przegrzewaniu się telefonu, a także wydłużenie czasu działania na jednej baterii. Faktycznie te elementy nieco kulały w OnePlus 9, ale prócz powyższych informacji dostaliśmy również informacje, że nowa dziesiąta generacja tych urządzeń nie będzie w żaden sposób rewolucyjnie podchodziła do tematu designu czy aparatu. Co trochę mnie martwi i liczę, że pod tym aspektem będziemy mogli zobaczyć mimo wszystko nieco nowości od OnePlusa.

