Składane telefony od Samsunga sprzedają się jak świeże bułeczki

W tym roku Samsung po raz pierwszy zrezygnował z linii swoich dużych smartfonów czyli Note, a zamiast tego Koreańczycy zaczęli intensywniej promować swoje składane telefony i przy okazji zaprezentowali trzecią generację Samsunga Galaxy Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3. Warto wspomnieć, że smartfony te stają się bardziej przystępne z kilku innych względów.

Po pierwsze ceny, ta spadła znacząco zarówno jeśli chodzi o flagowca Fold 3 jak i tańszy model Flip 3. Ten pierwszy aktualnie kosztuje 8299 zł. Nadal jest to wysoka kwota, ale zauważalnie niższa od pierwszej czy drugiej generacji tych urządzeń. Drugi z modeli to już 4799 zł, za te pieniądze otrzymujemy równie ciekawy telefon. Zwiększyła się również dostępność modeli w sprzedaży, jeszcze przy okazji pierwszego Folda wiele osób nie było w stanie go w ogóle kupić, właśnie ze względu na bardzo niewielką produkcję wówczas tego modelu. Dzisiaj sytuacja zmieniła się niemal o 180 stopni, bowiem Samsung zauważył bardzo duży potencjał w tym segmencie, a jest również niekwestionowanym liderem zarówno jeśli chodzi o samą produkcję składanych ekranów jak i sprzedaż urządzeń. Według danych, które spływają do nas z całego świata wynika, że w Korei w przedsprzedaży zamówiono blisko milion egzemplarzy tego zarówno Folda jak i Flipa, a jest to wynik o 1,8 razy lepszy niż bieżąca generacja flagowych telefonów Samsunga czyli serii Galaxy S21. W Chinach również wynik jest świetny, bo przebił blisko milion urządzeń w przedsprzedaży.

Dlatego też Samsung już teraz chce zwiększyć produkcję składanych wyświetlaczy. Korean Economic Daily sugeruje, że Koreańczycy zwiększą produkcję z 17 milionów sztuk rocznie do 25 milionów, czyli blisko o połowę, a to najpewniej nie koniec wzrostów. W kolejnych latach Samsung z całą pewnością będzie nadal rozwijał tę kategorię urządzeń i dostaniemy większą różnorodność rozwiązań, a najpewniej samej konkurencji będzie również więcej. Dla nas użytkowników to akurat bardzo dobre informacje, ale jak będzie się ten segment rozrastał zobaczymy na przestrzeni następnych lat. Możliwe, że nieco już skostniały dział mobilnych urządzeń zostanie nieco odświeżony. Co sądzicie o takich składanych rozwiązaniach? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: pocketnow.com