Nowe zegarki od Fossila bez Wear OS 3.0

Fossil na rynek smart zegarków wszedł dosyć pewnym krokiem, przede wszystkim oferując świetnie wyglądające zegarki, które na pierwszy rzut oka przypominają „stare” analogowe, ale mimo wszystko oferując pełne funkcje smart włącznie z płatnościami mobilnymi i innymi „ficzerami”. Fossil w swoich zegarkach implementuje najmocniejsze bebeszki, ale z drugiej strony przez nie najlepszy rozwój ze strony samego Google’a pod względem oprogramowania urządzenia w którymś momencie dostawały sporej zadyszki. Sam miałem okazję przez długi czas korzystać z Fossila czwartej generacji, który bez aktualizacji i wsparcia na dłuższą metę stawał się coraz bardziej zwykłym zegarkiem, bo duża część funkcji strasznie mocno „muliła”. Jak to jest z nową szóstą generacją zegarków od amerykańskiego producenta?

Podobnie jak to miało miejsce w poprzednikach dostajemy flagowy układ mobilny dedykowany smart urządzeniom od Qualcomma czyli Snapdragona Wear 4100+, czyli aktualnie najmocniejszy układ. Do tego dochodzi szybkie ładowanie indukcyjne, które w ciągu 30 minut naładuje zegarek w 80%, całkiem niezły wynik. Do tego dochodzi ekran AMOLED 1,28 cala, a koperty mamy w wielkościach 42 mm oraz 44 mm. Całość uzupełnia NFC, mikrofon, GPS i wodoodporność na poziomie 3 ATM. Jednak największym minusem w całej gamie tych zegarków jest brak najnowszej wersji Wear OS 3.0. Aktualnie posiadacze tych smartwatchy muszą się zadowolić wcześniejszą wersją oprogramowania, a jeśli chodzi o update trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i czekać do kolejnego roku. Nie wiemy kiedy konkretnie i w jakich cenach zegarki pojawią się w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii ceny zaczynają się od 279 funtów co najpewniej da nam kwotę około 1450 zł w Polsce. Czekacie na najnowsze urządzenia od Fossila w Polsce?

