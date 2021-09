realme GT Master Edition już za tydzień w Polsce

realme zdecydowanie podbija rynek w Polsce, nie ma dwóch zdań, że obok Xiaomi to jedna z najbardziej popularnych marek chińskich u nas, czego dowodem są chociażby wyniki sprzedażowe z ostatnich miesięcy. Czym tak właściwie realme urzekło nas w Polsce? Przede wszystkim świetnym stosunkiem ceny do jakości, za relatywnie niewielkie pieniądze, możemy mieć ciekawe urządzenia, które już nie są tylko z logiem Xiaomi. Kolejnym ciekawym telefonem, który niedługo będzie dostępny w Polsce to realme GT Master Edition. O nim już mieliśmy okazję pisać na łamach MobileWorld24.pl, jednak dzisiaj mamy dla Was konkrety co do polskiej premiery.

Według oficjalnych informacji oficjalnie najnowsze urządzenie chińskiego producenta zostanie w Polsce zaprezentowane dokładnie za tydzień czyli 6 września. Co prawda cen oficjalnych urządzenia nie poznaliśmy, ale wiemy, że zadebiutuje on w dwóch konfiguracjach z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej i w wariancie mocniejszym z 8 GB RAM i 256 GB ROM. Dodatkowo mamy trzy wersje kolorystyczne biała Luna White, czarna szklana Cosmos Black i najciekawsza Voyager Grey, która jest wykończona wegańską szarą skórą.

Co wiemy o samym telefonie? Przede wszystkim jeśli chodzi o sam procesor zyskujemy całkiem wydajnego Snapdragona 778G z modemem 5G, w zależności od wersji 6 lub 8 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB ROM. Do tego dochodzi bateria o pojemności 4300 mAh z technologią szybkiego ładowania do 65 W mocy. Specyfikację uzupełnia ekran Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, który będzie pracować z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. W przypadku aparatów od frontu otrzymamy 32 Mpx oczko, natomiast główne trio to 64 Mpx, 8 Mpx ultraszerokokątny oraz 2 Mpx makro.

Telefon jeśli chodzi o specyfikację wygląda naprawdę dobrze i jeśli w Polsce będzie dobrze wyceniony, czyli mniej więcej w granicach 1900-2000 zł za podstawową wersję z całą pewnością będzie to silna konkurencja chociażby testowanego przeze mniej jakiś czas temu OnePlus Nord 2 5G czy Sony Xperia 10 III. Co sądzicie o najnowszym urządzeniu chińskiego producenta? Gdyby został wyceniony do 2000 zł w Polsce wart zakupu? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: informacja prasowa