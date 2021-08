Trzeba szykować więcej pieniędzy na nowe iPhone’y

To, że ceny cały czas wzrastają nie jest żadnym zaskoczeniem. Od początku roku w Polsce utrzymuje się bardzo wysoka inflacja, która podbija ceny wszystkich produktów, które kupujemy. Niestety w dużej mierze wpływa na to również sama pandemia, która pozamykała wiele chińskich firm, hurtowni, a także fabryk. Przez co pojawił się problem z dostępnością części układów scalonych i innych elementów tak właściwie całej elektroniki. Prędzej czy później również problem będzie dotyczył urządzeń mobilnych. Jedną z pierwszych jaskółek będzie wysoka cena najnowszej trzynastej generacji urządzeń od giganta z Cupertino.

W Stanach Zjednoczonych ceny kolejnych generacji urządzeń od Apple tak na dobrą sprawę różniły się w sposób kosmetyczny, jednak w Polsce wahania ceny były znacznie większe, ze względu na to, że u nas cena jest uzależniona od kursu dolara, a ta na przestrzeni ostatnich lat mocno się zmieniła. Jednak w tym roku sytuacja uległa zmianie. Według plotek tajwańska firma TSMC informuje swoich klientów o podwyżkach cen przede wszystkim układów wykonanych w bardziej zaawansowanych procesach technologicznych. Różnica cen może sięgać nawet 20%, co prawda dotyczyć będzie dostaw od stycznia przyszłego roku. W związku z tym, że Apple jest jednym z największych klientów TSMC może liczyć na lepsze warunki i przy standardowych podwyżkach od 3% do 10%, Apple może liczyć tylko na 5% wzrost. Cóż jeśli do ubiegłorocznych flagowej wersji iPhone’ów dodamy 5% i jeszcze różnice w kursie dolara to może się okazać, że ceny faktycznie wzrosną o ponad 10%. Dla przypomnienia ceny poszczególnych wersji iPhone’a zaczynały się od 3599 zł za wersję mini, podstawowa to już koszt 4199 zł, Pro to 1000 zł większy koszt, a Pro Max to już wydatek rzędu 5699 zł. Dużo zakładając, że ceny mogą się różnić nawet o 10% to najtańszy iPhone 13 mini będzie kosztował około 4700 zł, a najdroższa wersja to koszt grubo ponad 6000 zł.

Co sądzicie o podwyżkach cen iPhone’a? Czy w ogóle będzie sens kupować za takie pieniądze nowe urządzenia od Apple? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com