Samsung Galaxy S21 FE 5G na ostatniej prostej – lada moment zobaczymy go oficjalnie

Samsung w ostatnim czasie skupił się na dwóch swoich flagowych seriach – czyli tak właściwie całym segmencie składanych telefonów między innymi Galaxy Fold oraz Z Flip, a także podstawowych flagowców z serii „S”. W tym roku koreański producent nie zaprezentował światu phabletu Galaxy Note, i najpewniej ta seria już nie wróci w takiej postaci. Zamiast tego w ubiegłym roku Samsung rozbudował swoją flagową serię o wersję Fan Edition, czyli lekko okrojonego flagowca w znacznie przystępniejszej cenie. W tym roku również możemy liczyć na Samsunga Galaxy S21 FE 5G.

O najnowszym urządzeniu koreańskiego producenta wiemy już całkiem sporo. Po pierwsze dla tych, którzy oczekiwali, że telefon zadebiutuje z układem Qualcomma czyli Snapdragonem 888 mam dobre wieści. Kolejne potwierdzone dane to ilość pamięci operacyjnej RAM, według plotek będziemy mogli wybierać spośród dwóch wersji 6 GB oraz 8 GB. Oczywiście jak przystało na telefon z 2021 roku będziemy mieć również moduł 5G, jednak pod względem fotograficznym będzie pewien regres. Poprzednik miał zaimplementowane aparaty z podstawowej wersji Galaxy S20, niestety Samsung w przypadku Galaxy S21 FE 5G będzie nieco bardziej oszczędny co do wyboru aparatów do tego modelu. Główny będzie 32 Mpx, 12 Mpx szerokokątny oraz 8 Mpx teleobiektyw. Całość na papierze wygląda dobrze, ale w praktyce zdjęcia mogą być nieco gorsze niż przy podstawowych modelach z linii Galaxy S.

Jak na razie nie wiemy kiedy oficjalnie zadebiutuje na sklepowych półkach Samsung Galaxy S21 FE 5G, ale w praktyce może się okazać, że telefon zostanie zaprezentowany wcześniej niż myślimy, a znając Samsunga może się okazać, że jeszcze we wrześniu oficjalnie poznamy nowy telefon. Czekacie na najnowszą propozycję od Koreańczyków? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com