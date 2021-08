Motorola lada moment zaprezentuje… tablet!

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o rynek mobilnych technologii jestem dosyć zaskoczony ostatnimi trendami. Bo tak właściwie gdybyśmy wrócili do czasów powiedzmy około 2015 roku wówczas tryumfy święciły właśnie tablety. Każdy z nas niemal miał w swoim domu tablet, który służył za domowe centrum rozrywki, które dodatkowo można wziąć na każdy wypad poza miasto. Każdy szanujący się producent sprzętu mobilnego miał w swoim portfolio kilka, nawet do kilkunastu tego typu urządzeń. Teraz sytuacja jest zgoła odmienna, zmieniło się pod tym względem bardzo dużo i tablety i ich sprzedaż zeszła na drugi plan. Również producenci mocno wycofali się z tego rynku na rzecz właśnie telefonów. Te ostatnie też bardzo mocno urosły na przestrzeni lat i teraz niemal nikogo nie dziwią 7 calowe sprzęty.

Jednak ostatnie półtora roku przyniosło wiele zmian, a winna jest temu w dużej mierze pandemia i zmiana pewnym zachowań i przyzwyczajeń użytkowników. Przez wiele miesięcy byliśmy zamknięci we własnych domach i mieszkaniach, przez co wiele osób musiało się przenieść z pracą do własnych czterech ścian, zapotrzebowanie na urządzenia do pracy wzrosło, a również na same tablety. Według danych sprzedażowych jedynie w pierwszym kwartale bieżącego roku sprzedaż tabletów wzrosła o ponad pięćdziesiąt procent w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku. Dlatego też kolejni producenci będą wracali właśnie do tego typu rozwiązań.

Jednym z pierwszych, który chce wypuścić na rynek tablet jest Motorola, dla tych, którzy czekają na flagowe rozwiązanie muszę zmartwić. Motorola Moto Tab G20 będzie budżetowym rozwiązaniem. Po pierwsze rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli, więc obstawiałbym raczej ekran o przekątnej 8 cali. Do tego dochodzi 3 GB pamięci operacyjnej RAM, do tego dochodzi procesor Helio P22T, a całość uzupełnia bateria o pojemności 5000 mAh, przedni aparat 2 Mpx, a główny to 5 Mpx oczko. Całość ma działać pod kontrolą Androida 11.

Jak na razie nie wiemy kiedy tablet pojawi się na sklepowych półkach. Nie wiemy również czy Moto Tab G20 pojawi się w Polsce. Ciekawe jak będą wyglądać kolejne poczynienia Motoroli odnośnie nowych tabletów, ale z całą pewnością nie będzie to jeden model z tej kategorii.

Źródło: pocketnow.com