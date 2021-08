Kolejny producent nie będzie dodawał ładowarki do smartfonów

Różne trendy pojawiają się na przestrzeni ostatnich lat jeśli chodzi o mobilne technologie. Wśród nich można znaleźć takie na których my użytkownicy i kliencie urządzeń zyskiwali lepszą wydajność funkcje czy możliwości. Ale pojawiały się również te mniej chlubne rozwiązania, które zdecydowanie w mniejszym stopniu podobały się samym zainteresowanym. Do tej drugie grupy można zaliczyć ostatni z trendów jaki zapoczątkował w ubiegłym roku Apple. Chodzi mianowicie o brak dołączania do podstawowego zestawu ładowarki do telefonu. Niestety podobne podejście zaprezentował Samsung w przypadku flagowej serii Galaxy S21, a również Xiaomi (choć ten ostatni daje możliwość wyboru wersji bez dopłaty z ładowarką czy bez). Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że kolejny producent dołączy to wcześniej wymienionych.

W tym wypadku mam na myśli najnowsze urządzenia z serii Pixel i szóstą ich generację. Sami przedstawiciele Google’a potwierdzili, że ze względu na troskę o nasze środowisko naturalne nie będą dołączać do zestawu ładowarek i ostatnim telefonem, od Google’a który będzie miał ładowarkę to Google Pixel 5A. Producent wychodzi z założenia, że tak na dobrą sprawę przez ostatnie kilka lat każdy z nas zdążył skompletować kilka ładowarek, dzięki czemu nie ma potrzeby kupować kolejnej. Osobiście owszem mam kilka ładowarek, ale żadna w 100% nie wykorzystuje mocy ładowania, jakie dają najnowsze flagowe telefony, a kupując nowy smartfon za całkiem spore pieniądze oczekuje mimo wszystko, że będę mógł z niego korzystać w 100%, a tak na dobrą sprawę jestem zmuszany do kolejnych wydatków. Cóż liczę, że to tylko chwilowy trend i producenci nie będą dalej brnąć w ten

Co sądzicie o braku dołączania ładowarek do podstawowego wyposażenia flagowych telefonów. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem co sądzicie o całej sprawie.

Źródło: gsmarena.com