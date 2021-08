Google Pixel 6 będzie telefonem Samsunga w przebraniu?

W przypadku urządzeń mobilnych najczęściej sprawa wygląda tak, że nie jest on składany z komponentów, stworzonych przez jednego producenta. To jest stała praktyka, że jedna firma produkuje procesor, inna czujniki czy sensory do aparatów. Gdy producent zbierze całość w jedno urządzenie, wówczas pojawia się już gotowy produkt na sklepowych półkach. Jednak w ostatnim czasie amerykański giganta z Mountain View zapowiadał, że pod wieloma względami Google Pixel 6 będzie wyjątkowy, między innymi przez autorski procesor czy bardzo dobry aparat. Może się okazać finalnie, że amerykański gigant pójdzie na skróty i po prostu zmodyfikuje tylko kosmetycznie elementy, które aktualnie można dostać na rynku.

Po pierwsze Google zapowiadało przede wszystkim autorski układ napędzający Google Pixel 6, według najnowszych plotek najpewniej otrzymamy nieco zmodyfikowany układ od koreańskiego producenta. Dalej korzystać będą z modemu Exynos 5123 wraz z modułem 5G, a aparaty to rozwiązania również Samsunga w tym przypadku będzie to 50 Mpx jednostka. Również wyświetlacz będzie pochodził od Koreańczyków. Tak na dobrą sprawę większość podstawowych elementów smartfona będzie tworzonych przez Samsunga. Czy to jest złe posunięcie? Moim zdaniem nie, jeśli tylko wszystkie podzespoły będą ze sobą dobrze współgrać i całość nie odbije się zbyt niekorzystnie na finalną cenę urządzenia. Choć tutaj w przypadku flagowych urządzeń gigant z Mountain View zdążył nas przyzwyczaić do swoich autorskich widełek cenowych.

Co sądzicie o najnowszych Pixelach? Będą to urządzenia ciekawe i szczególnie zostaną łakomym kąskiem dla technologicznych geeków. Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com