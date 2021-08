Asus wkrótce odświeży swoją flagową serię smartfonów dla graczy

Gamingowe telefony tak na dobrą sprawę, zaczęły się pojawiać na rynku mobilnych technologii dobre kilka lat temu. Mimo iż nie są to sprzęty szczególnie odkrywcze (bliżej im do smartfona niż przenośnej konsoli) to od pewnego czasu pojawiają się kolejne generacje urządzeń. Jednym z ciekawszych tego typu rozwiązań zdecydowanie był Asus ROG Phone 5, którego miałem okazję testować jakiś czas temu. Teraz przychodzi czas na odświeżenie tego modelu.

Ci z Was, którzy czekają na rewolucję wśród urządzeń tajwańskiego producenta od razu muszę rozczarować. Asus ROG Phone 5S będzie jedynie odświeżeniem poprzednika i zmiany będą bardziej kosmetyczne niż bardziej zaawansowane. Po pierwsze pierwszą największą różnicą między poprzednikiem, a modelem oznaczonym jako „5S” będzie procesor. Tutaj Asus wykorzysta Snapdragona 888+, który wczoraj został zaprezentowany wraz z Xiaomi Mi Mix 4. W przypadku tego modelu będziemy mieć do czynienia z wersjami 16 GB i 18 GB pamięci operacyjnej RAM, a także do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Asus również zdecydował się na implementację ekranu typu OLED, który pracować będzie z rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem 144 Hz. W przypadku baterii tutaj nie będzie większych zmian, nadal będzie to ogniwo o pojemności 6000 mAh i ładowaniu o maksymalnej mocy 65W. Jeśli chodzi o zestaw aparatów tutaj nie spodziewałbym się żadnych zmian, jeśli już to tylko kosmetyczne.

Informacje odnośnie Asusa ROG Phone 5S pojawiły się dosyć niespodziewanie, ale wygląda na to, że już na początku przyszłego tygodnia będziemy mogli oficjalnie poznać najnowszy telefon od tajwańskiego producenta. Źródła wskazują, że premiera urządzenia odbędzie się dokładnie 16 sierpnia bieżącego roku czyli dokładnie w przyszły poniedziałek. Czekacie na nową gamingową bestię od Asusa? Czy w ogóle gamingowe telefony Was interesują? Dajcie znać w komentarzach.

