Poznaliśmy oficjalnie Xiaomi Mi Mix 4 – wyjątkowy smartfon pod kilkoma względami

Najnowsze urządzenie od chińskiego producenta zdecydowanie są jednymi z najbardziej wyczekiwanych rozwiązań bieżących wakacji. Xiaomi Mi Mix 4 bo tym modelu mowa faktycznie pod kilkoma względami będzie nowym i dosyć świeżym rozwiązaniem. To, że linia smartfonów Mi Mix wprowadza sporo zamieszania na rynku mobilnych technologii wiemy od dłuższego czasu, już pierwsza generacja telefonów wgniatała wówczas swoją bezramkowścią, później pojawiły się jeszcze bardziej unowocześnione konstrukcje, a także między innymi slider. Jakie nowości wprowadza w takim razie Mi Mix 4?

Zdecydowanie najważniejszym „ficzerem”, który pojawił się w Xiaomi Mi Mix 4 jest przedni aparat pod ekranem. Jest to pierwszy telefon od chińskiego producenta z tym rozwiązaniem choć już wcześniej podobną technologię wykorzystał innych chiński producent w swoich smartfonach. Możliwe, że będzie to kolejny krok w stronę większego spopularyzowania tego rozwiązania w dzisiejszych telefonach. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii Xiaomi inaczej upchnęło piksele, dzięki czemu mamy odpowiednią przepuszczalność światła. Co ważne producent deklaruje nadal zagęszczenie pikseli na cal na poziomie 400 ppi. Aparat pod ekranem to jednostka 20 Mpx.

Kolejną nowością w przypadku tego rozwiązania to procesor. Xiaomi Mi Mix 4 będzie pierwszym telefonem wykorzystującym odświeżoną wersję Snapdragona 888, dokładniej ten model oznaczony dodatkowo „+”. Ekran to AMOLED o przekątnej 6,67 cala, który działa w maksymalnej rozdzielczości Full HD+, dodatkowo mamy 120 Hz odświeżanie, wsparcie dla HDR10+ oraz Dolby Vision. Specyfikację uzupełnia zestaw aparatów. Główne oczko to 108 Mpx jednostka ze światłem na poziomie f/1.9 i OIS. Dodatkowo mamy 8 Mpx teleobiektyw oraz 12 Mpx szerokokątny. Do tego dochodzi ogniwo o pojemności 4500 mAh, które będzie można ładować z mocą aż 120 W, również mamy bezprzewodowe ładowanie, również i bardzo szybkie bo 50 W, To jest aktualnie najszybciej ładowany telefon bez użycia kabli na świecie. Oczywiście do tego dostajemy również zestaw modułów łączności bezprzewodowej 5G, Bluetooth 5.2. Wi-Fi 6 itd.

Ceny urządzenia zaczynają się w Chinach od 4999 juanów za wersję 8 GB RAM oraz 128 GB ROM po 12 GB RAMu oraz 512 ROM za 6299 juanów. W przeliczeniu na złotówki cena będzie się wahać od około 3000 zł do 4000 zł, ale znając życie modele te w Polsce będą zauważalnie droższe i pewnie będzie trzeba się liczyć z wydatkiem około 3500 zł. Jeszcze dzisiaj startuje przedsprzedaż w Chinach. Kiedy telefon trafi na europejskie sklepowe półki w tym w Polsce tego niestety nie wiemy.

