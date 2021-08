Gdzie kupić kody PaySafeCard?

Coraz więcej osób robi zakupy przez Internet, płaci szybkim przelewem online lub kartą. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pomimo wielu zabezpieczeń zawsze jest pewne ryzyko wycieku danych wrażliwych. Na szczęście są skuteczne sposoby na zwiększenie swojego bezpieczeństwa w Internecie, chronienie wirtualnych pieniędzy przed cyberprzestępcami. Z pomocą przychodzi między innymi Paysafecard, czyli karta przedpłacona, świetna alternatywa dla klasycznej karty kredytowej. Za pomocą kodów PSC możliwe staje się realizowanie płatności online w różnych sklepach i to w trybie natychmiastowym. Karty przedpłacone cieszą się rosnącą popularnością dzięki czemu nie ma najmniejszego problemu z ich zakupem czy doładowaniem.

Kody PaySafeCard coraz popularniejsze

Osoby często dokonujące płatności online, chcące zwiększyć bezpieczeństwo swoich pieniędzy, powinny zainteresować się Paysafecard. Jest to karta przedpłacona, do której przypisany jest szesnastoznakowy kod służący jako środek płatniczy. Najważniejszą zaletą jest to, że na karcie nie widnieją żadne wrażliwe dane, nie ma nawet nazwiska ani numeru rachunku bankowego. Jedyne co trzeba zrobić, to założyć konto w usłudze Paysafecard, wykupić doładowanie o konkretnym nominale i zasilić swoje konto. Można to porównać do doładowywania telefonu komórkowego. Różnica polega na tym, że środkami dostępnymi na karcie można dowolnie zarządzać. Paysafecard stanowi alternatywę dla karty kredytowej czy debetowej. Nie trzeba jednak martwić się o przekroczenie limitu ani o wyciek danych osobowych. Nawet jeśli zgubi się kartę, to nikt nie będzie miał z niej żadnej korzyści, bo nie zna przypisanego do niej kodu. Środki nie zginą, bo wystarczy zalogować się na swoje konto, aby mieć do wszystkiego pełen dostęp. Pieniędzmi znajdującymi się na karcie PSC można płacić w taki sam sposób, jak normalnymi pieniędzmi i to w różnej walucie. Łatwo wobec tego domyślić się, że mając kartę Paysafecard, możliwe staje się dokonywanie transakcji w tysiącach sklepach na całym świecie.

Mając kody Paysafecard, możliwy staje się zakup lubianych gier, dotyczy to też gier społecznościowych. Karta PSC sprawdza się przypadku portali społecznościowych, VoIP, telefonii i komunikatorów. Wszelkie rozmowy i wiadomości mogą być w łatwy i całkowicie bezpieczny sposób opłacone za pomocą Paysafecard. Jest to też świetne rozwiązanie podczas płacenia za usługi internetowe i podróże. Możliwe jest zorganizowanie wycieczki na internetowej platformie turystycznej i dokonanie bezpiecznej płatności kartą przedpłaconą, to samo dotyczy usług hostingowych czy serwerów. Kody Paysafecard wspaniale sprawdzają się przy realizowaniu płatności w przypadku zakładów sportowych czy pokera i to bez konieczności podawania danych osobowych, czyli w pełni bezpiecznie. W celu wzbogacenia karty Paysafecard o nowe środki pieniężne należy udać się do wybranego punktu sprzedaży i wybrać potrzebną kwotę doładowania. Wystarczy to do otrzymania szesnastoznakowego numeru, za pomocą którego można dokonać później płatności za zakup.

Gdzie można kupić kody PSC?

Karta Paysafecard cieszy się tak ogromną popularnością, że obecnie można kupić ją już w ponad tysiącach punktów sprzedaży. Wystarczy udać się na stację paliw, do popularnego dyskontu spożywczego czy nawet do kiosku, aby móc skorzystać z tego innowacyjnego rozwiązania. Na stronie https://www.paysafecard.com/ znajduje się wyszukiwarka, która pozwala w szybki sposób znaleźć najbliższy punkt sprzedaży w danej okolicy. Wystarczy wpisać adres, kod pocztowy i miejscowość, a wyświetli się cała lista dystrybutorów. Punkty sprzedaży można też wyszukiwać poza domem, potrzebna będzie tylko aplikacja Paysafecard zainstalowana na urządzeniu mobilnym, aby w dowolnym momencie i miejscu znaleźć punkt z doładowaniami PSC. Jeśli ktoś chce kupić kody Paysafecard, to wystarczy wybrać się do jednego z następujących sklepów: Żabka, Fresh Market, Polo Market, Auchan, Real, Inmedio, Pepco, Media Expert, Carrefour, E. Leclerc, Komputronik. Kody PSC mają do zaoferowania Poczta Polska i kioski RUCH.

Doładowanie można kupić też przez Internet, co będzie oczywiście zdecydowanie szybszym i wygodniejszym sposobem. Istotne będzie to, aby kupić kody PSC z wiarygodnego źródła, bo niestety istnieje ryzyko trafienia na kogoś nieuczciwego, jeśli nie zachowa się ostrożności. Należy mieć też na uwadze to, że w przypadku zakupu doładowania Paysafecard przez Internet mogą zostać naliczone koszty dodatkowe, czyli prowizja od wartości kilku złotych. Jedynym w Polsce autoryzowanym partnerem Paysafecard jest stroną Mojeplatnosci.pl. Możliwe jest kupienie kodów bez wychodzenia z domu, bez prowizji. Można wybrać kartę o nominale 20, 30, 50, 100 czy nawet 200 złotych. Pierwszym krokiem będzie podanie swoich danych osobowych, następnym wybranie kwoty doładowania. Na koniec pozostaje wybranie sposobu płatności i zaakceptowanie wymaganej zgody, po czym można przejść do opłacenia zamówienia. Niewykorzystane środki na karcie PSC nigdy nie przepadają, można wykorzystać je w późniejszym czasie. W przypadku osób dorosłych możliwe jest doładowanie karty za nawet 20 tysięcy złotych, natomiast młodzież ma limit kwoty na karcie przedpłaconej i wynosi on 4 tysiące złotych.