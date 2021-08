Najnowsze urządzenia Xiaomi poznamy już 10 sierpnia

Od pewnego czasu ciężko wyodrębnić standardowy sezon ogórkowy w branży mobilnych technologii. Tak na dobrą sprawę jeszcze kilka lat temu pod koniec czerwca, a nawet czasem wcześniej wszystkie eventy się kończyły i trzeba było czekać na nowe premiery do targów IFA w Berlinie, które najczęściej rozpoczynały się wraz z nowym rokiem szkolnym. Jednak już od dwóch, może trzech lat producenci nie mają chwili wytchnienia i cały czas prezentują kolejne nowości. Tak na dobrą sprawę dobrze kurz i pył nie opadł po debiucie OnePlus Nord 2, a już się szykują kolejne ciekawe premiery. Jedną z największych zdecydowanie będzie cała nowa gama urządzeń od koreańskiego producenta. Ten najpewniej zaprezentuje oficjalnie właśnie Samsunga Galaxy Z Fold 3, a także Galaxy Flip 3, a według już oficjalnych informacji nastąpi to dokładnie 11 sierpnia bieżącego roku. A Xiaomi na przekór Koreańczykom zapowiada oficjalnie swój event na dzień przed imprezą Samsunga.

Już oficjalnie Xiaomi potwierdziło, że swoje najnowsze urządzenia zostaną zaprezentowane już 10 sierpnia. Jakich premier możemy się spodziewać na tym evencie? Przede wszystkim najbardziej prawdopodobne są dwa sprzęty. Mowa w tym wypadku o Xiaomi Mi Mix 4 oraz najnowszym tablecie Xiaomi Mi Pad 5. Część przecieków początkowo sugerowała zaprezentowanie również najnowszej wersji Mi Banda, określonego jako X, ale tutaj były to spekulacje tak na dobrą sprawę nie potwierdzone żadnym konkretnym dowodem.

Informacji najwięcej poznaliśmy do tej pory odnośnie Xiaomi Mi Pad 5. Po dłuższej przerwie chiński producent wraca do tematu tabletów i to z najwyższej półki. Według plotek otrzymamy topowy tablet, ze wszystkimi najnowszymi technologiami, które implementuje się w tego typu rozwiązaniach. Według najnowszych informacji Mi Pad 5 będzie występował w trzech różnych odsłonach – podstawowej Pro oraz Lite. Jednak tutaj wszelkie dane zostaną za tydzień potwierdzone lub zdementowane. W przypadku smartfona od Chińczyków tutaj również z całą pewnością będzie to topowa konstrukcja, więc a dodatkowo linia Mi Mix jest znana z ciekawych nowatorskich rozwiązań. Czekacie na najnowsze urządzenia od Xiaomi. Dajcie znać w komentarzach.

