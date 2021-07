Tak źle wycenionego telefonu dawno nie było

W mobilnych technologiach siedzę już od dobrych kilkunastu lat, tak właściwie gdy zaczynała się era smartfonów z Androidem na pokładzie wówczas również ja zaczynałem nieco więcej czasu poświęcać tej tematyce. Na przestrzeni tych kilkunastu lat zdarzały się różnego rodzaju wpadki producentów, czy to błędy w oprogramowaniu, który uziemiały konkretne modele telefonów czy też wybuchające baterie. Różne rzeczy się działy w ostatnich latach, również producenci sprzętu mobilnego popełniali błędy co do wycen urządzeń. Owszem większość ceny to czysta kalkulacja, ale zdarzały się urządzenia, które po prosty kosztowały za dużo i zupełnie nieadekwatnie do tego co oferowały. Dzisiejsza premiera urządzenia od Nokii zdecydowanie należy do ścisłej czołówki najgorzej wycenionych smartfonów.

O jakim telefonie mowa? Nokii XR20 to telefon, który według producenta jest ultrawytrzymały ma certyfikat IP68 dotyczący wodoszczelności oraz wojskowy MIL-STD-810H. Dzięki temu ostatniemu bez problemu powinien wytrzymać upadek z wysokości około 1,8 metra. W przypadku głównej części specyfikacji nie wygląda to najlepiej. Sercem urządzenia jest Snapdragon 480 wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi jeszcze ekran o przekątnej 6,67 cala, bateria o pojemności 4630 mAh z technologią szybkiego ładowania 18 W. Dosyć zaskakujące jest zaimplementowanie przez Nokię ładowania indukcyjnego o mocy 15 W. Całość ma działać pod kontrolą Androida w wersji 11. Ciekawym bonusem jest zapewnienie Nokii, że jeśli zostanie w ciągu pierwszego roku zbity wyświetlacz od zakupu telefonu, to wyświetlacz Finowie wymienią za darmo.

Jednak to co najbardziej nie pasuje do tego urządzenia to cena. Nokia XR20 została wyceniona na 2399 zł. Zakładając, że 4 GB RAMu i Snapdragon 480 to raczej niska półka wydajnościowa maksymalnie Nokia XR 20 powinna kosztować około 1400 zł w związku z dodatkami wysokiej odporności i certyfikatów. Cena wydaje się mocno wygórowana i bez dobrej promocji zakup tego telefonu praktycznie w ogóle się nie kalkuje. Telefon będzie dostępny w sprzedaży w sierpniu tego roku.

Źródło: informacja prasowa