OnePlus najszybciej rozwijającą się marką smartfonową w Europie

W ostatnim czasie na łamach MobileWorld24.pl mogliście sporo przeczytać na temat OnePlusa i najnowszego smartfona od chińskiego producenta – OnePlus Nord 2 5G. Właśnie w ubiegły czwartek oficjalnie został zaprezentowany jeden z ciekawszych średniopółkowców, a jego pełną recenzję znajdziecie pod linkiem. Dzisiaj wystartowała jego oficjalna sprzedaż na całym świecie i między innymi na Amazonie czy X-Komie kupicie go w Polsce. Jednak to wbrew pozorom nie jest najważniejsza informacja ze stajni OnePlus dzisiaj.

Według najnowszych badań Counterpoint Research Market Monitor wynika, że dzięki OnePlus 9chińska marka weszła przebojem wśród smartfonowych gigantów, z całą pewnością przyczyniło się też do tego rozbudowanie portfolio OnePlusa – pojawiło się kilka średniopółkowych rozwiązań wśród rodziny Nord. Do tego mamy również nowe słuchawki, telewizory i inne akcesoria związane z mobilnymi technologiami. To wszystko sprawia, że OnePlus w drugim kwartale bieżącego roku został najszybciej rozwijającą się marką smartfonów w Europie ze wzrostem o ponad 300%. Liczby te robią wrażenie, tym bardziej, że chiński producent zaczynał bardziej jako marka dedykowana technologicznym geekom. Niewiele osób w ogóle słyszało o takich urządzeniach jak OnePlus, a kolejne nowości w związku z dosyć ciekawym zaproszeniowym systemem zakupu urządzeń wpłynęły na to, że technologiczni wyjadacze chcieli mieć smartfon bardziej niszowy, którego niewiele osób posiada. Tym bardziej, że cena urządzeń w porównaniu do większych konkurentów jak Samsung czy LG była zauważalnie niższa.

Aktualnie OnePlus prężnie się rozwija pobijając kolejne rynki i najpewniej w najbliższych miesiącach będziemy obserwować kolejne premiery urządzeń od chińskiego producenta. Co sądzicie o OnePlus? To dobra droga rozwoju? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: informacja prasowa