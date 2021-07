Wear OS 3.0 tylko dla wybranych

Smartwatche działające pod kontrolą Wear OS nie są codziennością jeśli chodzi o kategorię inteligentnych zegarków. Wydawać by się mogło, że system stworzony przez amerykańskiego giganta z Mountain View podbije rynek od samego początku, ale dla Google nie był to tak łatwy proces jak miał miejsce w przypadku Androida. Początkowo Amerykanie traktowali trochę po macoszemu ten system, dając małą ilość nowości, a przy tym wymagania sprzętowe na tyle były duże, że same urządzenia nie należały do najtańszych rozwiązań. Sytuacja przez ten czas niestety za bardzo się nie zmieniło. Czy w takim razie Wear OS 3.0 coś w tym kontekście zmieni? Cóż w tym momencie nie możemy mieć pewności, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi nie wskazują by coś się miało zmienić.

Najnowsze i to już oficjalne informacje sugerują, że najnowszą wersję systemu operacyjnego dla urządzeń wearable od Google otrzymają tylko najświeższe urządzenia czyli TicWatch Pro 3 (zarówno wersja GPS i LTE), TicWatch E3 oraz nowości od Fossila. Co oznacza, że tak na dobrą sprawę w pełni cieszyć się z nowego systemu Wear OS 3.0 będzie mogła cieszyć się garstka użytkowników. Finalna wersja pojawi się najpewniej w najbliższym czasie, ale posiadacze urządzeń z powyższej listy muszą uzbroić się w cierpliwość. Według strony informacyjnej Google’a aktualizacje pojawiają się na smartwatchach dopiero w przyszłym roku.

Przy okazji listy urządzeń na których pojawi się Wear OS 3.0 można wywnioskować również wymagania sprzętowe tutaj również całość nie wygląda najlepiej, bo każde z tych urządzeń ma na pokładzie najnowszy układ Qualcomma czyli Wear 4100. Cóż wygląda na to, że amerykański producent nadal podchodzi do Wear OS 3.0 podobnie jak do tej pory i nadal będzie to system, który nie będzie dostępny dla każdego. A Wy korzystacie na co dzień ze smartwatcha z Wear OS na pokładzie? Dajcie znać jak się u Was sprawdza.

