OnePlus prezentuje słuchawki premium – OnePlus Buds Pro

Dzisiaj prócz najnowszego telefonu OnePlus Nord 2 5G chiński producent zaprezentował swoje pierwsze słuchawki z aktywną redukcją szumów ANC. Chińczycy swoje najnowsze akcesorium kategoryzują jako produkt premium oferując najwyższą możliwość jakość.

W przypadku swoich najnowszego akcesorium OnePlus stawia na kilka aspektów. Po pierwsze najlepsza możliwa redukcja szumów. Po drugie świetnej jakości rozmowy telefoniczne. Po trzecie możliwość personalizacji dźwięku najwyższej jakości i po czwartek bardzo długie działanie na bateriach. Pod względem specyfikacji OnePlus Buds Pro mają się wyróżniać w kilku aspektach. Wcześniej wspomniana aktywna redukcja szumów ma być wspierana przez trzy niezależne mikrofony, który będą potrafiły redukować niepożądane dźwięki nawet o 40 dB. Dodatkowo specjalna aerodynamiczna budowa ma w praktycznie do zera usuwać dźwięki tworzone przez wiatr.

W przypadku jakości samego dźwięku również nie powinno być z tym problemu. OnePlus zaimplementował do swoich flagowych słuchawek dwa przetworniki dynamiczne o średnicy 11 mm, do tego dochodzi jeszcze obsługa Dolby Atmos. To sprawia, że całość na papierze wygląda lepiej niż dobrze, ale wiele szcze może się zmienić. Do pełnego obrazu jakości dźwięku jaki będą oferować OnePlus Buds Pro musimy wstrzymać się do ostatecznych testów urządzenia. Wówczas ocenimy, czy faktycznie będą to słuchawki klasy premium.

W przypadku baterii producent zapewnia przy ładowaniu „pchełek” za pomocą etui aż do 48 godzin działania. Całkiem sporo, zważywszy, że konkurencja najczęściej „dobija” do połowy tej wartości. Dodatkowo szybkie ładowanie umożliwi w ciągu 10 minut naładowanie do takiego stanu słuchawki, że wytrzymają kolejne 10 godzin działania. Co ważne etui jak i same słuchawki można ładować bezprzewodowo – indukcyjnie przy wsparciu standardu Qi.

Na koniec pozostało najważniejsze cena i dostępność OnePlus Buds Pro. Przedsprzedaż rusza w sierpniu, dokładniej od 18 sierpnia do północy 24 sierpnia w sklepach oneplus.com oraz Amazon. Od 25 sierpnia będą one dostępne w otwartej sprzedaży na oneplus.com oraz Amazon. OnePlus wycenił swoje najnowsze słuchawki na kwotę 679 zł.

Źródło: informacja prasowa