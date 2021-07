OnePlus Nord 2 zapowiedziany oficjalnie

O najnowszym urządzeniu OnePlus na łamach MobileWorld24.pl pisaliśmy w ostatnim czasie już kilkukrotnie. Jednak tak na dobrą sprawę były to tylko plotki, a jedynie część informacji potwierdzał sam producent. Lecz dzisiaj możemy się pochwalić nieco większą ilością danych związanych z OnePlus Nord 2, bowiem właśnie zakończył się event chińskiego producenta. Dzięki czemu poznaliśmy już oficjalnie średniopółkowego flagowca oraz najnowsze słuchawki.

W związku z tym, że miałem okazję przez ostatni tydzień zapoznać się z OnePlus Nord 2 możecie już teraz pod tym linkiem znaleźć pierwsze wrażenia dotyczące tego smartfona. W tym newsie znajdziecie bardziej „suche” informacje na temat samego urządzenia, a także jego dostępności w Polsce i przede wszystkim cenach. Zacznijmy jednak od specyfikacji.

Sercem urządzenia jest najnowszy układ MediaTeka czyli Dimensity 1200 AI, najszybszy i flagowy procesor ze stajni tego producenta i już powiem teraz że faktycznie pokazuje pazur. Telefon będzie dostępny w wersjach 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także odpowiednio z 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi ekran o przekątnej 6,43 cala, który został wykonany w technologii Fluid AMOLED pracujący z rozdzielczością 2400×1080 pikseli. Jak przystało na mocnego średniopółkowca mamy również wsparcie dla odświeżania 90 Hz.

Specyfikację uzupełnia potrójny główny aparat, którego 50 Mpx oczko zostało zapożyczone z tegorocznego flagowca OnePlus – OnePlus 9. To dokładniej sensor Sony IMX766, z przysłoną f/1.88. Do tego dochodzi jeszcze 8 Mpx szerokokątny aparat oraz 2 Mpx monochromatyczny. Frontowy aparat to 32 Mpx oczko i zaimplementowano w sim sensor Sony IMX615 ze światłem f/2.45 i elektroniczną stabilizacją obrazu. Główny obiektyw to największa matryca spośród implementowanych w telefonach Chińczyków, co również warto wziąć pod uwagę. OnePlus dorzucił jeszcze kilka zmian związanych z oprogramowaniem pojawił się między innymi tryb nocny Nightscape Ultra, a także tryb DualView.

Urządzenie jak przystało na prawdziwego średniopółkowca zyskało technologię szybkiego ładowania i to nie byle jaką, bowiem podobnie jak w OnePlus 9 tak i tutaj główne ogniwo rozbito na dwa. Dzięki czemu zyskaliśmy moc ładowania na poziomie 67 W (odpowiednia ładowarka jest dołączona do zestawu z telefonem). Ładowanie urządzenia od 0 do 100 procent powinno zająć niespełna pół godziny. Niestety nie zaimplementowano ani ładowania indukcyjnego, ani zwrotnego.

Cała konstrukcja działa pod kontrolą najnowszej stabilnej wersji Androida czyli Android 11 wraz z autorską nakładką Oxygen OS 11.3. Według zapewnień producenta telefon powinien otrzymać dwie kolejne duże aktualizacje do systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Androida 12 oraz Androida 13.

Na koniec najważniejsze, gdzie, kiedy i za ile kupimy OnePlus Nord 2? Przede wszystkim telefon będzie dostępny w otwartej sprzedaży już od przyszłego tygodnia, dokładniej mówiąc od 28 lipca. Jednak już dzisiaj ruszyła przedsprzedaż na stronach OnePlus, Amazon oraz x-kom.pl. Zamawiając telefon w przedsprzedaży zyskamy 10% zniżkę na etui oraz szkło ochronne, a także 50% rabat na słuchawki OnePlus Buds Z. Na koniec pozostawiłem najważniejsza informację w Polsce będą dostępne dwie wersje kolorystyczne Blue Haze oraz Gray Sierra, które występować będą w wariantach 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci ROM, a także 12 GB RAM oraz 256 GB ROM. Za słabszy wariant przyjdzie nam zapłacić 1899 zł, natomiast za mocniejszy 2349 zł.

Jak Wam się podoba najnowszy telefon od OnePlusa? Mamy go już w testach od ponad tygodnia, więc wkrótce ukaże się recenzja modelu, a jeśli macie jakieś pytania dotyczące urządzenia piszcie w komentarzach pod wpisem.

Źródło: informacja prasowa