Realme Watch 2 Pro – recenzja

Zegarków Ci u nas pod dostatkiem. W ostatnim czasie na rynku mobilnych technologii można znaleźć całkiem sporą ilość urządzeń wearable i to z różnych półek cennych. Tak na dobrą sprawę zwykłe opaski smartbandy można kupić już za około 100 zł, a smartwatche są nieco droższe. W przypadku testowanego przeze mnie egzemplarza trzeba dać niespełna 300 zł. Czy ta kwota nie będzie wyrzucona w błoto? Miałem okazję testować przez trzy ostatnie tygodnie właśnie Realme Watch 2 Pro.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Jak przystało na Realme zdecydowało się na wykorzystanie charakterystycznego żółtego koloru. Całość jest zachowana również w dosyć zwartej konstrukcji samego opakowania. W środku znajdziemy prócz samego zegarka również stację dokującą do ładowania urządzenia. Standardowo nie znajdziemy tutaj więcej elementów, ale do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić.

Jeśli natomiast chodzi o specyfikację mamy raczej standard jeśli chodzi o tego typu urządzenia. Duży 1,75 calowy wyświetlacz (niestety również sporą ramkę wokół wyświetlacza). Baterię o pojemności 390 mAh. Do tego dochodzi jeszcze certyfikat IP68, GPS, pulsoksymetr. Tak na dobrą sprawę za 300 zł specyfikacja Realme Watch 2 Pro wygląda lepiej niż dobrze.

Design oraz jakość wykonania

To co zdecydowanie pierwsze rzuca się w oczy w przypadku tego urządzenia to całkiem sporych rozmiarów koperta. Ekran mamy tutaj o rozmiarze 1,75 cala, co jest dobrym wynikiem. Jeśli do tego dojdzie jeszcze spora ramka wokół wyświetlacza i nie najcieńsza koperta, to wszystko sprawia, że zegarek wydaje się całkiem spory. Na męskim nadgarstku wygląda to jeszcze ok, ale przy mniejszej kobiecej ręce wygląda na naprawdę całkiem spory. Co do designu nie mam większych uwag. Przypomina początkowo trochę Apple Watcha, ale tutaj nie ma co liczyć na takie dopracowanie wszelkich elementów designu. Całość sprawia bardzo dobre wrażenie. Pasek mamy wymienny i sam proces jego wymiany nie jest zbyt skomplikowany. Jakościowo materiały również są ok, ale mimo wszystko czuć, że są to jakościowo o oczko gorsze niż te zastosowane w droższych rozwiązaniach.

Od frontu tak właściwie mamy jedynie ekran z całkiem sporą ramką wokół wyświetlacza. Na prawej krawędzi upchnięto jedyny fizyczny klawisz na całym urządzeniu. Umożliwia on powrót do menu. Od spodu z kolei mamy pulsometr i pozostały zestaw czujników. Warto dodać, że zegarek ma certyfikat IP68 dzięki któremu możemy zanurzyć go w wodzie i nic poważniejszego nie powinno się stać.

Ekran

Ekran mamy o przekątnej 1,75 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością 320×385 pikseli. Został on wykonany w technologii LCD TFT, ale jak przystało na smartwacha niestety ramki wokół wyświetlacza są całkiem spore. Druga sprawa, to widać, że obraz nie jest idealnie ostry, szczególnie koresponduje to ze sobą gdy mamy ciemne tło i jasne kolorowe, kontrastowe napisy. Widać wówczas wszelkie schodki i piksele, nie jest może jakoś bardzo widoczne, ale wymaga chwili przyzwyczajenia. Co do jakości wyświetlanego obrazu cóż mogę powiedzieć całość sprawdza się dobrze. Ekran jest czytelny, nawet w większym nasłonecznieniu, a to za sprawą dużej jasności ekranu. Według zapewnień producenta możemy wykrzesać aż do 600 nitów. W przypadku szybkości reakcji na dotyk, również nie mam większych uwag. Całość sprawdza się bardzo dobrze przy codziennym korzystaniu z zegarka.

Bateria

W zegarku zaimplementowano ogniwo o pojemności 390 mAh, co w przypadku inteligentnych smartwatchy jest wynikiem dobrym, choć do najlepszych nieco brakuje. Po pierwsze jeśli chodzi o standardowe korzystanie z urządzenia powinien wytrzymać około półtora tygodnia. Jeśli bardziej intensywnie trenujemy, wykorzystując wszystkie możliwości trzeba liczyć się, że ta liczba spadnie do około tygodnia. W przypadku ładowania do naszej dyspozycji oddano ładowarkę z łączem magnetycznym. Proces ładowania trwa niezbyt długo. Realme Watch 2 Pro możemy naładować do pełna w około 2-3 godzin.

Oprogramowanie

Zegarek ma całkiem pokaźną liczbę różnego rodzaju funkcji. Po pierwsze jak przystało na sportowe urządzenie, mamy zestaw 90 różnych aktywności, które możemy monitorować. Z poziomu samej opaski mamy podgląd do kilkunastu pozycji, resztę musimy modyfikować z poziomu aplikacji realme link. Z możliwości monitorowania stanu zdrowia mamy jeszcze pulsoksymetr – sprawdza poziom natlenowania krwi, pulsometr, a także monitoring snu. Z ciekawszych opcji mamy również możliwość sterowania aparatem ze sparowanym telefonem czy szukanie telefonu. Do tego standardowe czyli pogląd pogody, sterowanie muzyką i przeglądanie powiadomień z telefonu. Dla osób aktywnych ważne jest również dokładność pomiarów, a dzięki wbudowanemu GPSowi całość powinna działać znacznie dokładniej niż standardowo, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że również taki duet jest bardziej energożerny. Wszystkie najważniejsze opcje związane z tymi elementami mamy zawsze pod ręką dzięki przemyślanemu interfejsowi. Co do samego interfejsu zegarka nie mam większych uwag. Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z jakiekolwiek opaski/smartwatcha będzie łatwo się wam w nim odnaleźć. „Wyciągamy” odpowiednie menu z krawędzi opaski, więc wszystkie najważniejsze opcje mamy pod ręką. Warto również dodać, że sam zegarek działa szybko, bez zbędnych przycięć i korzysta się z niego naprawdę wygodnie. W przypadku aplikacji realme Link mamy do czynienia z bardziej rozbudowanymi funkcjami personalizacji opaski, część opcji mamy związanych chociażby z powiadomieniami, monitoringiem snu, czy spirometrią. Tymi wszystkimi funkcjami zawiadujemy z poziomu aplikacji. W samym zegarku również są, ale znacznie mniejszym stopniu. Pod względem łączności nie doświadczyłem żadnych problemów, całość działała bez większych zarzutów.

Podsumowanie

Realme Watch 2 Pro to bardzo ciekawe urządzenie, które za niespełna 300 zł oferuje naprawdę sporo możliwości, jest nieco bardziej rozbudowany od typowego prostego smartbanda. Ma większy ekran, ale również GPS czy możliwości sterowania aparatem. Z minusów na pewno jest fakt, że nie jest to konstrukcja tak smukła jak opaska, więc nie zawsze będzie pasować na kobiecą rękę. Jednak mimo wszystko Realme Watch 2 Pro to jeden z ciekawszych budżetowych smartwatchy dostępnych na rynku. Z całą pewnością warto rozpatrzeć możliwość zakupu tego urządzenia.