POCO szykuje dla nas dwa nowe smartfony

Mimo iż mamy środek sezonu ogórkowego to zaczyna się w temacie nowości dziać coraz więcej. Już teraz szykuje się dla nas ciekawy najbliższy tydzień, bowiem oficjalnie poznamy OnePlus Nord 2, czyli flagowca wśród średniopółkowych telefonów. Jednak Xiaomi nie chce w żaden sposób zostać w tyle i prócz swoich głównych marek czyli właśnie Xiaomi oraz Redmi, ma w zanadrzu również nowości od POCO. Według tych najświeższych plotek wkrótce zobaczymy aż dwa nowe modele, które będą między innymi właśnie konkurowały z chociażby OnePlus Nord 2.

Już 23 lipca w Indiach powinniśmy zobaczyć oficjalnie POCO F3 GT, a kilka dni później, bo 28 lipca poznamy oficjalnie POCO X3 GT. Pierwszy z nich to najpewniej będzie chiński odpowiednik Redmi Note 10 Pro czyli zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,6 cala, który będzie działać naturalnie w rozdzielczości Full HD+ oraz z odświeżaniem 120 Hz. Dodatkowo dojdzie do tego szkło ochronne Gorilla Glass Victus i obsługą HDR 10. Sercem urządzenia ma zostać jeden z najnowszych układów MediaTeka czyli Dimensity 1100. Dodatkowo mamy wsparcie dla technologii szybkiego ładowania o mocy nawet 67 W wraz z akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Specyfikację POCO F3 GT uzupełni potrójny zestaw głównych aparatów 64 Mpx, 8 Mpx oraz 2 Mpx, frontowa kamerka to 16 Mpx oczko.

W przypadku drugiego z modeli mamy do czynienia z nieco z mocniejszą wersją, która moim zdaniem będzie bezpośrednio konkurować z OnePlus Nord 2. Sercem POCO X3 GT będzie układ MediaTeka Dimensity 1200, do tego dojdzie ekran wykonany w technologii OLED (w podstawowym modelu mamy „zwykły” IPS). Całość ma działać przy wsparciu 6 GB pamięci operacyjnej RAM.

Jak na razie nie mamy więcej ilości informacji kiedy modele te będą dostępne w Europie, a także w Polsce. Jednak wygląda na to, że oba modele będą ciekawą alternatywą dla chociażby Nord 2, a w tej półce cenowej czyli do około 2000 zł może być naprawdę tłoczno. Jednak dla nas samych użytkowników to bardzo dobra wiadomość. Większa konkurencja to lepsze ceny smartfonów, a także ciekawe nowe „ficzery”. Dajcie znać czy nowe propozycje od POCO będą dla Was ciekawe?

