Realme GT 5G – recenzja

Marka Realme na polskich sklepowych półkach pojawiła się w kwietniu ubiegłego roku. Od tego czasu szturmem zdobywa nasz rodzimy rynek oferując świetne smartfony w bardzo dobrych cenach. Tak właściwie Realme stało się świetną konkurencją dla telefonów od Huawei czy Xiaomi. Od trzech tygodni miałem okazji testować najnowszego flagowca chińskiego producenta czyli właśnie Realme GT 5G, który wydaje się naprawdę ciekawym rozwiązaniem wśród telefonów, które oferują najmocniejsze układy Qualcoma za bardzo dobre pieniądze.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Do tej pory chiński producent przyzwyczaił nas do pudełek, które są zachowane w charakterystycznym odcieniu kolor żółtego. Owszem ten kolor jeszcze powróci, ale opakowanie zewnętrzne jest czarne z elementami srebrnymi. Całość wygląda elegancko i naprawdę dobrze. Jednak producent ten charakterystyczny odcień zarezerwował dla samego urządzenia. Co znajdziemy w środku? Przede wszystkim sam telefon, proste silikonowe etui, ładowarkę szybko ładującą wraz kablem USB typu C. Do tego dochodzi jeszcze cała papierologia. Co do jakości poszczególnych elementów nie mam większych uwag całość została wykonana z materiałów dobrej jakości.

W przypadku specyfikacji najnowszego Realme GT 5G również nie mam większych uwag. Do naszej dyspozycji chiński producent oddał najmocniejszy na rynku układ Qualcomma czyli Snapdragona 888 wraz z zależności od wersji do dyspozycji mamy od 6 GB do 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także od 128 GB do 512 GB wbudowanej wewnętrznej pamięci. Do tego dochodzi niezbyt duży (jak na standardy flagowe) 6,43 calowy ekran pracujący z maksymalnej rozdzielczością Full HD. Do tego dochodzi jeszcze wsparcie dla odświeżania 120 Hz. W przypadku aparatów mamy możliwość wykorzystania potrójnego głównego oczka o matrycach odpowiednio 64 Mpx, 8 Mpx i 2 Mpx, a od frontu 16 Mpx. Baterię zaimplementowano o pojemności 4500 mAh i jak przystało na flagowca możemy ją ładować z mocą 65 W. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Jakość wykonania oraz design

Pierwsze co rzuca się w oczy to bardzo ciekawy design urządzenia. Przede wszystkim całość jest „jakaś”. Nie jest to telefon nijaki. Za to już zdecydowanie Realme daje spory plusik. Przede wszystkim to co wyróżnia całość to plecki urządzenia. Mamy tutaj wegańską skórę, która jest niesamowicie miła w dotyku, a przy tym również wyróżnia się intensywną żółtym odcieniem. Do tego na pleckach pojawia się czarny błyszczący pasek. Co nadaje Realme GT 5G pewnego charakteru i przypomina sportowy wóz. Z plusów można zaliczyć zdecydowanie fakt, że konstrukcja jest niezwykle smukła, a to też za sprawą niezbyt dużego jak na standardy flagowców ekranu o przekątnej 6,4 cala. Plusem również jest niezbyt duża i „wysoka” wyspa na tylne aparaty. Wystaje ona z bryły urządzenia, ale w dużo mniejszym stopniu niż to ma miejsce w przypadku pozostałych telefonów aktualnie dostępnych na sklepowych półkach. Tak na dobrą sprawę trudno się przyczepić do wyglądu i jakości wykonania poszczególnych elementów. Realme stanęło zdecydowanie na wysokości zadania, oferując ciekawy design inny niż pozostałe flagowce na rynku. Chwała im za to.

Od frontu otrzymujemy ekran o przekątnej 6,4 cala, który to ma jedynie niewielkie wycięcie na przedni obiektyw aparatu w postaci otworu. Na prawej krawędzi znajdziemy klawisz power. Z kolei na dolnej umiejscowiono wyjście USB typu C, wyjście słuchawkowe minijack 3,5 mm co nie jest już standardem jak to miał miejsce kilka lat temu. Do tego dochodzi jeszcze jeden z mikrofonów oraz głośnik multimedialny. Jak na tak krótką krawędź Realme udało się upchnąć całkiem sporo różnych dodatków. Vis a vis z kolei mamy jedynie drugi z mikrofonów. Producent na ostatniej krawędzi zaimplementował tackę na kartę SIM, a także dwa osobne klawisze służące regulacji głośności. Całość pod względem ergonomii działało podczas testów bez najmniejszych problemów. Fajnym designerskim sznytem został wykończony klawisz power. Na jego krawędzi znajduje się charakterystyczny żółty pasek. Na pleckach Realme GT 5G znajdziemy wyspę nie tak dużą jakby się pierwotnie wydawało, ale plusem jest jej niewielka występowanie spoza bryły telefonu, co również można zaliczyć na plus.

Ekran

Telefon pod względem wyświetlacza oferuje najmocniejsze parametry. Czyli ekran o przekątnej 6,43 cala, który został wykonany w technologii Super AMOLED. Do tego dochodzi bardzo przyjemna rozdzielczość Full HD+ wraz ze wsparciem dla odświeżania na poziomie 120 Hz. To wszystko sprawia, że o jakość wyświetlanego obrazu nie musimy się martwić. Super AMOLED zapewnia bardzo dobrą czerń, również pozostałe kolory są nasycone. Tutaj ciężko jest się do czegoś przyczepić. Skoda, jedynie, że Realme nie ukryło aparatu pod wyświetlacz, ale jak na razie ta technologia dopiero raczkuje. Mimo wszystko obraz jest naprawdę dobrej jakości, również nie ma mowy o smużeniu, bo tutaj robotę robi 120 Hz ekran. Oczywiście jak przystało na flagowy model do naszej dyspozycji Realme dało w ustawieniach telefonu nieco opcji choć nie tak bogato jak w Samsungu czy innych flagowych rozwiązaniach. Mimo wszystko mamy wybór między motywem jasnym, a ciemnym. Trybem działania stylu koloru czy włączenia trybu dbania o wzrok. Dzięki nim możemy spersonalizować wyświetlany obraz pod siebie. W przypadku warstw chroniących wyświetlacz można powiedzieć, że został zaimplementowany standard. Czyli ochronne szkło Asahi Dragontrail, antyrefleksowe oraz antyfobowe. Pierwsze z nich polepsza jakość wyświetlanego obrazu w dużym nasłonecznieniu, druga opcja umożliwia z kolei łatwiejsze usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z ekranu. Podsumowując jeśli chodzi o ekran to zdecydowanie jeden z najmocniejszych punktów całego urządzenia. Jedynie wygląd i design jest w stanie konkurować pod tym względem jako najlepszy element całego Realme GT 5G.

Bateria

W przypadku najnowszego flagowca Realme mamy do czynienia z ogniwem o pojemności 4500 mAh. Dzięki temu jeden dzień całkiem intensywnego korzystania z telefonu wytrzymuje ten telefon. Jednak w praktyce, wydawałoby się, że jednak można oczekiwać nieco większej baterii o co najmniej 5000 mAh. Całość działa bez zarzutów, ale do rozwiązań, które znamy nawet ze średniej półki od Xiaomi nieco brakuje, gdzie udawało się upchnąć w podobne bryły ogniwa blisko o 1000 mAh większe. W przypadku technologii szybkiego ładowania mamy do czynienia z mocą na poziomie 65W. Jest to dobry wynik, dzięki której możemy naładować telefon w około godziny od 0% do 100%. W zestawie jest odpowiednia ładowarka, co też nie jest już tak oczywiste jakby się mogło wydawać. Jednak takie bajery jak ładowanie indukcyjne czy ładowanie zwrotne musimy szukać w droższych rozwiązaniach. Wyniki benchmarka testu baterii znajdziecie poniżej.

Aparat

Twórcy Realme GT 5G musieli na czymś zaoszczędzić, by zaoferować nam najtańszy flagowy model ze Snapdragonem 888. Do tej pory nie mieliśmy jakiś radykalnych cięć, super wydajność, bardzo dobry ekran i nietuzinkowy wygląd. To wszystko sprawiało, że urządzenie mogło walczyć z najlepszymi. Jednak jeśli chodzi o aparat tutaj już tak różowo nie jest. Można powiedzieć, że Realme zdecydowało się na implementację aparatu ze średniej półki do swojego flagowca. Na papierze całość wygląda dobrze. Główne oczko to 64 Mpx, 8 Mpx szerokokątny i 2 Mpx makro. Jednak w praktyce zdjęcia dobre robi ten telefon przy dobrych warunkach oświetleniowych. Wówczas trochę aparat się broni, dzięki czemu zyskujemy dobrze odwzorowane kolory przy całkiem niezłej szczegółowości zdjęć. Gorzej sprawa wygląda gdy bierzemy pod uwagę zdjęcia w gorszych warunkach, nocne. W trybie nocy AI robi co może by wyciągnąć jak najwięcej z samych fotek, ale jest ciężko. Przede wszystkim spada mocno szczegółowość zdjęć, sztuczne oświetlenie również mocno „żółci” zdjęcia przez co kolory są odwzorowane przeciętnie. Brakuje na pewno sporo do flagowców pod tym względem. Również autofocus ma pewne problemy z działaniem, czasem nie wyłapuje w ogóle ostrości, a jak się wskaże konkretne miejsce nie potrafi sobie odpowiednio ustawić ostrości zdjęcia. Ten element najpewniej zostanie poprawiony w którejś z kolejnych aktualizacji systemu. W przypadku nagrań wideo sytuacja wygląda dosyć podobnie. Pod względem jakości zdjęć Realme GT 5G plasuje się w mocnej średniej półce, ale do flagowców brakuje co najmniej długości. Zdaję sobie sprawę, by zaoferować z takie pieniądze flagowy model trzeb znaleźć jakieś oszczędności, ale trochę brakuje tutaj dobrego aparatu i całość zauważalnie odstaje od pozostałych rozwiązań. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć i filmów przygotowanych przy pomocy Realme GT 5G.

Oprogramowanie

Realme GT 5G działa pod kontrolą aktualnie najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 11, do tego dochodzi pakiet bezpieczeństwa datowany na czerwiec bieżącego roku. Jak przystało na Realme zdecydowało się dorzucić do swojego telefonu nową wersję swojej autorskiej nakładki czyli Realme 2.0. Zmian w porównaniu do poprzedniej generacji czy gołej wersji Androida nie ma tak na dobrą sprawę zbyt dużo. Główne założenia interfejsu pozostały bez zmian. Realme zdecydowało się na zaimplementowanie tylko kilku dodatkowych aplikacji wśród nich można znaleźć między innymi Soloop (do obróbki wideo), Przestrzeń gier (dedykowany schowek dla graczy, możemy zarządzać parametrami telefonu podczas gry) czy zewnętrznych platform Netflixa, Bookingu, no i oczywiście trzeba wziąć pod uwagę resztę rozwiązań, które są sygnowane logiem amerykańskiego giganta z Mountain View. Co do samej nakładki nie mam większych uwag, od pewnego czasu producenci sprzętu szczególnie chińskich marek decydują się na ograniczenie dodawania zewnętrznych aplikacji co jest moim zdaniem sporym plusem. Inna sprawa, że same nakładki tak na dobrą sprawę niewiele się różnią od tej podstawowej wersji.

Wydajność oraz gry

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o ten aspekt to byłem zupełnie spokojny. Tak właściwie duet czyli Snapdragon 888 wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM (w Polsce jest też dostępna wersja z 12 GB RAM) to tak właściwie niezniszczalna para. Flagowe rozwiązanie daje naprawdę sporo mocy i przy codziennym korzystaniu z telefonu nie sprawia najmniejszych problemów, podobnie jest w przypadku gier gdzie doświadczenie podczas rozgrywki są naprawdę bardzo przyjemne. Warto również dodać, że w przypadku najnowszej aktualizacji systemu Realme wprowadziło również możliwość wykorzystania pamięci wewnętrznej jako RAM. Dzięki czemu możemy za pomocą jednego przycisku rozbudować pamięć RAM o 2 GB, 3 GB lub nawet 5 GB pamięci RAM w zależności od naszych preferencji. Opcje znajdziecie w ustawieniach telefonu. Standardowo mamy 3 GB pamięci RAM dodatkowej czyli sumarycznie aż 11 GB. Poniżej znajdziecie wyniki benchmarków poszczególnych programów.

Multimedia

W przypadku multimediów, Realme nie jest takim kombajnem jak pozostałe flagowce, ale mimo wszystko daje całkiem niezłe efekty wizualne i dźwiękowe. Do naszej dyspozycji chiński producent przygotował bardzo dobrej jakości ekran Super AMOLED, więc pod tym względem nie mam większych uwag. Jeśli chodzi o dźwięk zaimplementowano główny głośnik multimedialny, a także wykorzystano ten do rozmów również do multimediów. Więc mamy dźwięk stereo. Całość działa przyzwoicie, choć jak to bywa w tego typu rozwiązaniach przy głośniejszym graniu może trzeszczeć. Dla fanów standardowych słuchawek z wyjściem mini jack 3,5 mm mam dobrą informację – telefon ma wyjście słuchawkowe. Co również zaczyna być od dłuższego czasu ewenementem. Pod względem multimediów Realme GT 5G prezentuje się dobrze, choć „szału” nie ma.

Łączność

Do naszej dyspozycji chiński producent oddał całą gamę różnych rozwiązań, które standardowo są implementowane w telefonach. Wśród nich mamy chociażby Wi-Fi 6 generacji, Bluetooth 5.2, a także moduł łączności 5G. Do tego już przy tej półce jest zdecydowanym standardem NFC. Jeśli chodzi o kulturę działania podczas testów nie miałem żadnych problemów. Wszystkie moduły działały bez problemów i nie było z nimi żadnych problemów. W przypadku jakości połączeń nie mam również zastrzeżeń. Zarówno mnie jak i rozmówcę podczas rozmów było słychać bardzo dobrze.

Podsumowanie

Realme GT 5G to bardzo udany telefon. W porównaniu do konkurencji jest „jakiś”. Nie ma kolejnego nudnego designu, jest szczypta wariacji połączona z bardzo dobrym wykonaniem. Całość sprawia, że telefon okazuje się jednym z ciekawszych tańszych flagowców ze Snapdragonem 888 na pokładzie. Do tego dochodzi świetny ekran Super AMOLED 120 Hz. Nie ma róży bez kolców więc i tutaj chiński producenta musiał pewne oszczędności wykonać. Najbardziej widać to przy okazji aparatu, który jest po prostu przeciętny. Bateria również mogła by być nieco bardziej pojemna. Mimo to za około 2500 zł jest to naprawdę bardzo dobra propozycja, a jeśli dobrze poszukacie możecie trafić na promocję i telefon kupicie za około 1999 zł.