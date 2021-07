Netflix pracuje nad serwisem do streamingu gier?

Netflix to aktualnie jeden z największych graczy związanych ze streamingiem filmów i seriali na świecie. Oferuje ogromną bibliotekę produkcji i różnych tytułów, a od dłuższego czasu produkuje za miliardy dolarów własne tytułu. Całość robi ogromne wrażenie, że dodając, że tak właściwie zaczynali jako wypożyczalnia płyt DVD w wersji wysyłkowej, świadczy o jednym. Netflix potrafi ewoluować i dostosowywać się do aktualnych trendów na rynku technologii. Oczywiście widać, też po konkurencji jak Amazon Prime Video, Disney+ czy HBO Max, że zaczynają tworzyć się coraz to nowe serwisy, które również prócz licencjonowanych materiałów tworzą całą masę własnej zawartości. Jednak wygląda na to, że amerykański gigant streamingowy nie będzie chciał tylko poprzestać na filmach i serialach. Wejdzie również w segment gier komputerowych. To zupełnie nowy dla Netflixa rynek i to pod wieloma względami.

Od dobrych kilku miesięcy mówi się, że amerykański gigant będzie chciał tworzyć swoje nowe gry. Wydaje się to dosyć nietuzinkowe podejście, ale jeśli połączymy je z plotkami, które docierają do nas właśnie teraz to całość nabiera sensu. Według plotek, które dostarczyły nam zagraniczne serwisy technologiczne Netflix pracuje również na platformą do steamingu gier. Coś na wzór Stadii, Geforce Now i innych rozwiązań. Nie jest to może jakiś bardzo nowoczesna firma rozgrywki, bowiem producenci sprzętu od dobrych kilku lat rozwijają swoje platformy, ale mimo wszystko nie cieszą się jak na razie takim zainteresowaniem ze strony użytkowników jak chociażby standardowe produkcje konsolowe czy na komputery. Jednak jeśli zbierzemy wszystkie te informacje w całość, zaczyna się nam klarować dosyć ciekawe podejście Netflixa. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie branża gier będzie miała nowego dużego gracza, co akurat dla samych graczy nie powinno oznaczać niczego złego. Tak na dobrą sprawę tylko pozytywne informacje.

Plotki sugerują również jedno, że Netflix nie zamierza dodawać kolejnej dużej usługi, która byłaby dodatkowo płatna, lecz w ramach aktualnych abonamentów miałby oferować dostęp do gier. Wydaje się całość ciekawa, choć powiem szczerze, czy czasem nie będzie się to równało z wysokimi podwyżkami cen abonamentu? Cóż czas pokaże, ale najpewniej już w 2022 roku przekonamy się co szykuje dla graczy Netflix. Co sądzicie o wejściu Netflixa na kolejny segment rynku? Gry komputerowe to dobry pomysł? Dajcie znać co sądzicie o całej sytuacji w komentarzach pod tym newsem.

