Akumulator MagSafe. Nowości w Apple!

Na stronie Apple od niedawna możecie dodać do koszyka nowy produkt jakim jest bezprzewodowy akumulator MagSafe. Jest to urządzenie, które może bardzo się przydać użytkownikom mniejszych modeli IPhone’ów: takich jak model 12 mini. Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem estetycznie i nie wydaję się powiększać znacznie gabarytów naszego urządzenia. Więc co może oferować nam nowy produkt w portfolio Apple?

Producent chwali się, że montowanie akcesorium odbywa się błyskawicznie. Obserwując poprzednie dodatki od Apple jestem skłonny w to uwierzyć. Mamy możliwość ładowania naszego smartfona z mocą 5W w postaci bezprzewodowej. Po podpięciu do kabla urządzenie zachowuję się jak zwykła ładowarka MagSafe.. Producent zaleca także ładowanie akumulatora ładowarką dołączoną do Macbook’ów o mocy 27W.

Pojemność jaką nam oferuję akumulator MagSafe to 1460 mAh. Wielkość ogniwa budzi spore zniesmaczenie i obawy o funkcjonalność na codzień. Przypominamy, że pojemność najmniejszego z nowych modeli, czyli IPhone 12 mini posiada baterię o pojemności 2227 mAh. Nie wspominając już o większych modelach.

Stan naładowania naszego akcesorium możemy obserwować z poziomu ekranu w naszym IPhonie. Jeżeli chodzi o sposób pracy akumulatora MagSafe to naładuje on nam baterię do stanu 90% i automatycznie przestanie ładować nasze urządzenie. Nowe urządzenie będzie kompatybilne z IPhone’m 12, 12 mini , 12 Pro, 12 Pro Max. Wymaga posiadania wersji IOS 14.7 na naszym telefonie.

Cena widniejąca na oficjalnej stronie to 499zł. Czas jaki musimy czekać na nowy akumulator MagSafe to okres około tygodnia poprzez oficjalną stronę Apple w Polsce.

Największe obawy wynikają z wielkości ogniwa, która lekko mówiąc nie powala. Kolejnym argumentem odstraszającym jest cena, ale to już chyba standard w Apple. Jednak czy akumulator MagSafe przebije się przez ścianę powerbank’ów innych producentów? Zobaczymy, jednak to Apple i możemy przewidywać, że sprzedaż mimo wszystko będzie znakomita.

Źródło: theverge.com