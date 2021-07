Samsung Galaxy S22 Ultra zadebiutuje z potężnym aparatem, wiemy kiedy

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju przecieki od dłuższego czasu dominują tak właściwie dwa tematy – premiera najnowszej generacji urządzeń od giganta z Cupertino czyli linii iPhone 13, a także nowe urządzenia składane od Samsunga. Ta ostatnia prezentacja, na której mają zostać wszystkie te najnowsze urządzenia zaprezentowane, plus Galaxy Watch 4 oraz słuchawki Earbuds kolejnej generacji odbędzie się już 11 sierpnia. Wówczas oficjalnie i na żywo będziemy mogli sprawdzić jak działają urządzenia. Jednak osoby odpowiedzialne za przecieki idą o krok dalej, bo tak na dobrą sprawę przed chwilą nieoficjalnie poznaliśmy chociażby Galaxy Fold 3 czy Galaxy Z Flip 3, a już mamy pierwsze nieco konkretniejsze informacje o nadchodzących przyszłorocznych flagowcach.

Najważniejszą informacją jaka się pojawiła w przeciekowych informacjach zdecydowanie jest ta związana z aparatem w nowym Samsungu Galaxy S22 Ultra. Według plotek ma zostać zaimplementowany aparat o matrycy 200 Mpx, co ważne do tej pory oficjalnie w ten sposób Samsung nie współpracował z zewnętrznym producentem, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że obiektyw aparatu będzie sygnowany logiem japońskiej firmy Olympus. To rozwiązanie jest znane od lat, że duże firmy fotograficzne, które istnieją na rynku od lat zaczynają współpracę z producentami smartfonów. Jednym z pierwszych tego typu rozwiązań było wykorzystanie Lecici przy flagowych telefonach Huawei, podobne współprace „dzieją się” w przypadku słuchawek i innych urządzeń mobilnych. Czy w przypadku pozostałych urządzeń Samsung zdecyduje się na podobną współpracę tego nie wiemy, ale z całą pewnością takie rozwiązania podbijają jakość zdjęć, a już teraz urządzenia koreańskiego producenta są w czołówce aparatów fotograficznych na świecie.

Drugą równie ważną informacją związaną z przeciekami jest data premiery najnowszych urządzeń z linii Galaxy S22, według tych danych telefony zostaną oficjalnie zaprezentowane podobnie jak w tym roku już w styczniu przyszłego roku. Na najnowsze telefony od Koreańczyków nie będziemy musieli zbyt długo czekać, co mnie jakoś bardzo nie smuci. Liczę osobiście, że mimo wszystko Samsung pokusi się o jakieś bardziej radykalne zmiany co do wyglądu swoich flagowców. A Wy jakie macie życzenia co do najnowszej generacji telefonów z generacji Galaxy S22? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com