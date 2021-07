Realme 8 – największe zalety budżetowego telefonu

Szukasz porządnego smartfonu ze średniej półki do 1000 zł? Dobrej jakości wyświetlacz, szybkość działania i wydajna bateria to dla Ciebie must have? Realme 8 to urządzenie idealne dla Ciebie! Sprawdziliśmy najświeższe recenzje – broni się jakość. Poznaj jego największe zalety.

Smartfon Realme 8 – solidny reprezentant średniej półki

Realme 8 w Polsce zaprezentowano na początku 04.2021 roku – oficjalna premiera odbyła się 24.03.2021 roku w Indiach. Już na etapie zapowiedzi sprawiał wrażenie solidnej opcji w przystępnej cenie. Pamiętajmy jednak, że smartfon Realme to propozycja ze średniej półki, więc na pewno będzie różnił się od popularnych, ale jednocześnie droższych flagowców.

Zacznijmy od pierwszego wrażenia, czyli obudowy. Błyszczący tył przepięknie odbija promienie słoneczne, a co ważne, jest odporny na zarysowania. Boki są natomiast matowe. Wygląd oraz design napisu na tylnej stronie telefonu Realme pozostawiamy do indywidualnej oceny przyszłych i obecnych użytkowników. Wyświetlacz zajmuje niemal całą powierzchnię ekranu, więc ramka jest naprawdę cienka, a boczna kamerka do selfie ledwo widoczna.

Warto wiedzieć: Smartfon jest lekki i poręczny – ręce nie bolą ani nie drętwieją nawet po kilku godzinach oglądania wideo lub grania w gry.

To średnia półka, więc cena nie przekracza 1000 zł. Jeśli jednak nie chcesz wydawać całej kwoty od razu, Realme 8 w T-mobile możesz kupić w abonamencie.

Telefon Realme 8 – na tym wyświetlaczu zobaczysz wszystko!

Najmocniejszym atutem najnowszego smartfonu Realme jest wyraźny ekran Super AMOLED. Imponująca jest nie tylko jego wielkość – przekątna 6,4 cala i rozdzielczość 2400×1080 pikseli – ale przede wszystkim jakość obrazu. Spodziewaj się soczystych kolorów oraz głębokich odcieni czerni. Barwy niczym nie odbiegają od rzeczywistości i robią wrażenie szczególnie podczas oglądania filmu lub grania. Dzięki dobrej regulacji jasności, wszystkie szczegóły są widoczne zarówno w świetle słonecznym, jak i nocnym mroku. Częstotliwość odświeżania to 60 Hz. Wyświetlacz Realme 8 jest płaski, a przed uszkodzeniami chroni go dodatkowa warstwa folii ochronnej.

Realme 8 – mocny i płynny procesor Helio G95

Nowy telefon Realme 8 z pewnością można zaliczyć do tych z serii gamingowych. Dlaczego? Wszystko dzięki 8-rdzeniowymu procesorowi MediaTek Helio G95. Pozwala na szybkie przechodzenie między kartami, odświeżanie aplikacji i robienie kilku rzeczy jednocześnie. Szybko uruchamia nawet najbardziej wymagające programy. Nie zawodzi zarówno podczas oglądania filmów wysokiej jakości, jak i codziennego użytkowania podstawowych funkcji. Testy wykazują, że płynność działania nie zmniejsza się bez względu na poziom eksploatacji urządzenia. Porównując do innych telefonów ze średniej półki, trudno znaleźć jakieś minusy. Smartfon Realme 8 w T-mobile dostępny jest w wersji 4GB RAM i 64GB pamięci. Na rynku można trafisz również na model z 6GB RAM-u oraz 128 GB pamięci wbudowanej.

Smartfon Realme – bateria nie do zdarcia

W przypadku Realme 8 imponująca jest również wytrzymała bateria. Akumulator o pojemności 5000 mAh na jednym ładowaniu potrafi działać 2-3 dni. W przypadku intensywnego użytkowania możesz spokojnie zostawić kabel ładujący w domu na cały dzień. Producent wyposażył również telefon w system szybkiego ładowania.

Warto wiedzieć: Dzięki 30W zasilaczowi i przewodowi USB typu C w zestawie Realme 8 odzyskuje pełną moc w ciągu godziny.

W ustawieniach smartfonu można również znaleźć kilka trybów oszczędzania energii. Jeżeli komórka rozładuje Ci się zaraz przed pójściem spać, wybierz opcję zoptymalizowanego ładowania nocnego – w ten sposób telefon Realme będzie pobierać moc tylko do osiągniecia 100%.