Google Pixel 6 Pro na pierwszych zdjęciach

Telefony od amerykańskiego giganta z Mountain View wzbudzają rok do roku duże emocje. Bo to tak właściwie odpowiedź Google’a na telefony Apple. Co prawda w Polsce dystrybucja tych urządzeń jest w znacznym stopniu ograniczona i najlepiej, a przy tym najtaniej kupować te urządzenia za granicą, ale mimo wszystko technologiczny geek będzie ukontentowany kolejnymi informacjami na temat Google Pixel 6 Pro.

Po pierwsze co zna zdjęciach już jest widoczne to wyspa na aparat, a tak właściwie całe odcięcie z potężnymi obiektywami aparatu. Całość wygląda dosyć specyficznie, i nie każdemu może się podobać, ale z całą pewnością telefon wydaje się inny niż pozostałe rozwiązania, które już mamy na rynku mobilnych technologii. Inna sprawa, że faktycznie w urządzeniach Google’a ma zostać zaimplementowane całkiem mocne trio aparatów o matrycach 50 Mpx główny obiektyw, 12 Mpx szerokokątny oraz 48 Mpx teleobiektyw. Znając giganta z Mountain View nie będzie to słabe trio i faktycznie będziemy mogli wyciągnąć z aparatów naprawdę sporo. Z pozostałej części specyfikacji, która wypłynęła już nieco wcześniej możemy się dowiedzieć, że telefon będzie miał ekran pOLED o przekątnej 6,71 cala, do tego dojdzie autorski układ Google’a, a także bardzo długie wsparcie dla kolejnych aktualizacji. Tutaj mówi się nawet o pięciu latach wsparcia, trochę na wzór giganta z Cupertino. Wracając jeszcze do samych zdjęć, możemy się przyjrzeć również niewielkim przednim ramkom wokół wyświetlacza. Centralnie zostanie umieszczony aparat do selfie. Całość wygląda całkiem nieźle, choć osobiście nie do końca jestem przekonany jeśli chodzi o plecki i belkę na tylne aparaty. Całość dla mnie wygląda nieco trochę zbyt masywnie.

Google Pixel 6 oraz Google Pixel 6 Pro powinny zadebiutować już w październiku bieżącego roku. Oczywiście w miarę zbliżania się do premiery obu urządzeń, najpewniej będą pojawiały się kolejne plotki na temat nadchodzących flagowców amerykańskiego giganta z Mountain View. Liczę, że mimo wszystko telefony będą dosyć rozsądnie wycenione i będą te modele dostępne w normalnej polskiej dystrybucji.

