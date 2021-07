Xiaomi szykuje dla nas telefon z wodospadowym wyświetlaczem i bez wyjść?

Technologia zdecydowanie idzie do przodu, co prawda jeśli chodzi o technologie związane ze smartfonami nie jest to tak widoczne jak w przypadku zupełnie nowych rozwiązań, ale mimo wszystko nowości na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat mieliśmy całkiem sporo. W przypadku smartfonów jedną z największych nowości były zakrzywione ekrany, które ewoluowały z kolei w składane urządzenia, które właśnie powoli wkraczają pod strzechy. Jednak rozwiązań, które są testowe przez producentów i najpewniej w niedalekiej przyszłości wejdą do masowej produkcji jest znacznie więcej. Po pierwsze już teraz pojawiają pierwsze telefony z przednim aparatem, który ukryty jest pod wyświetlaczem. Później mamy koncepty urządzeń bez żadnych wyjść i fizycznych klawiszy, a najpewniej gdzieś głęboko w działach R&D są zupełnie nowe „ficzery” o których nawet nie śnimy. Część takich nowości firmy, które tworzą smartfony patentuje nieco wcześniej lub koncepty wypływają na światło dzienne. Jednym z nich jest właśnie najnowszy patent na urządzenie od chińskiego producenta.

Na powyższych zdjęciach grafikach, że patent od Xiaomi zakłada kilka ciekawych rozwiązań. Po pierwsze mamy wodospadowy wyświetlacz, to znaczy, że jego krawędzie tak właściwie to wyświetlacz, i to ze wszystkich czterech stron. Dzięki czemu mamy bardzo ciekawy sposób na wykorzystanie w 100% całej powierzchni wyświetlacza. Drugie ciekawy „ficzer” to brak wyjść, portów, a także fizycznych klawiszy. Tutaj myślę, że większość elementów można sterować przy pomocy wyświetlacza, który również wchodzi na krawędzie. No i na koniec pozostaje przedni aparat, który ma być schowany pod wyświetlaczem. Tak na dobrą sprawę koncept jaki właśnie opatentowało Xiaomi to bardzo minimalistyczny projekt, który ma w sobie sporą ilość różnej maści technologii.

Jeśli taki telefon faktycznie ujrzy światło dzienne wydaje się, że zdecydowanie będzie to inny telefon niż pozostałe. Mam nadzieję również nie pozostanie jedynie konceptem, i ujrzy światło dzienne. Trzeba pamiętać, że jest to tylko koncept, patenty, a nie działający telefon, który jest już produkowany na masową skalę. Od konceptu do produkcji jest naprawdę długa droga i po drodze może się wiele zmienić. Zobaczymy jak to będzie w przypadku tego konceptu, ale osobiście trzymam kciuki by ten telefon faktycznie ujrzał światło dzienne. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o takim telefonie.

Źródło: pocketnow.com