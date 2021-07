Jak łatwo wysłać paczkę kurierem?

Pandemia to czas dla każdego z nas bardzo specyficzny. Niemal każdy z nas musiał zmienić swoje przyzwyczajenia czy styl życia, ze względu na szerzący się koronawirus. Dzisiaj w dużej mierze zdążyliśmy się już przyzwyczaić do rozwiązań, które zaczęły się pojawiać na przestrzeni ostatnich miesięcy. Co ważne, w związku z tym też musieliśmy w wielu wypadkach ograniczyć kontakt ze znajomymi. Na szczęście z drugiej strony rozwój technologii zdecydowanie ułatwił porozumiewanie się na odległość, choć jak to bywa nie wszystko jesteśmy w stanie załatwić online. Tutaj zdecydowanie z pomocą przychodzą do nas rozwiązania serwisów, dzięki którym łatwo i szybko nadamy paczki firmami kurierskimi.

Osobiście miałem dylemat jak przesłać maseczki, płyny do dezynfekcji swoim rodzicom, którzy mieszkają ponad 250 km od mojego aktualnego miejsca zamieszkania. Chciałem by było to szybkie i bezpieczne również dla rodziców. Wówczas natrafiłem na rozwiązanie, które idealnie wpasowuje się w moje potrzeby – Furgonetka.pl. Standardowo gdybym chciał zamówić kuriera czy nadać paczkę kurierem Poczty Polskiej musiałbym (w najlepszym wypadku) mieć podpisaną umowę. Natomiast korzystanie z serwisu jest znacznie prostsze niż by się mogło początkowo wydawać. Po pierwsze sama rejestracja w serwisie internetowym jest zupełnie darmowa, nie wymaga od nas jakiejkolwiek specjalistycznej wiedzy. Zakładamy konto i możemy działać. Po drugie – i to w moim przypadku było najważniejsze, mamy duży wybór różnych rodzajów firm przewozowych. Wśród nich można znaleźć między innymi kurier UPS, DHL czy DPD, FEDEX, ale również alternatywne rozwiązania, takie jak Paczka w Ruchu czy Paczkomaty InPostu. Tak na dobrą sprawę zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie i na własną kieszeń, bowiem ceny mamy zauważalnie lepsze niż gdybyśmy sami chcieli wysyłać paczkę. Gdy już mamy konto i wybranego przewoźnika, wypełniamy wszelkie niezbędne dane adresowe do wysyłki paczki, opłacamy online i cała magia dzieje się sama.

Osobiście wybierałem kuriera DPD bo było mi najbardziej po drodze z tą firmą kurierską, ale wybór jest znacznie większy, bowiem wśród firm możecie znaleźć tak na dobrą sprawę każdą większą firmę kurierską działającą na terenie Polski. Z Furgonetki.pl mogą korzystać zarówno osoby prywatne jak i mniejsze czy większe firmy. Miałem okazję testować ten serwis również w wielu innych sytuacjach związanych chociażby z prowadzeniem bloga i wysyłką sampli testowych do redaktorów. Nie mając jednej głównej siedziby redakcji byłem zmuszony rozsyłać egzemplarze testowe smartfonów po całej Polsce. Pod względem logistycznym serwis Furgonetka.pl zdecydowanie ułatwiał życie i umożliwiał szybkie i wygodne zarządzanie całą procedurą.