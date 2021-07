iPhone 13 mini zadebiutuje w tym roku

Od lat fani marki Apple dopytywali się o urządzenie, które będzie dosyć niewielkich rozmiarów, a przy tym spełniało wszystkie założenia samych użytkowników. Owszem same iPhone’y nie rosły w tak zastraszającym tempie jak pozostałe urządzenia chociażby działające na Androidzie, ale mimo wszystko wśród portfolia amerykańskiego giganta z Cupertino próżno było szukać przez dłuższy czas tańszych czy mniejszych rozwiązań. Na szczęście dla samych fanów marki pojawiła się linia oznaczona jako SE, a od pewnego czasu również mini. Jeśli chodzi o tę pierwszą to tak na dobrą sprawę nie wiemy czy i kiedy nowy przedstawiciel tej serii ujrzy światło dzienne. Jednak pojawiło się nieco więcej informacji na temat najnowszego „malucha” od Apple czyli iPhone 13 mini.

Według przeciekowych informacji w tym roku ujrzymy wraz z premierą trzynastej generacji urządzeń również wersję mini. O samym urządzeniu tak na dobrą sprawę wiemy niewiele. Najpewniej otrzymamy najnowszy układ Apple, ten sam który znajdziemy w pozostałych urządzeniach tej generacji, do tego dojdzie 5,4 calowy ekran (naprawdę niewielki jak na dzisiejsze standardy), a także ulepszenia kamery i innych podzespołów. Skąd ta zmiana Apple? Przez długi czas była utrzymywana decyzja, że urządzenia Apple w wersji mini nie ujrzą światła dziennego w tym roku, a jednak sytuacja się zmieniła. Apple jakiś czas temu zawiesiło współpracę z firmą Pegatron, która była odpowiedzialna za produkcję iPhone’ów. Zawieszenie nastąpiło, że ze względu na brak odpowiednich standardów i warunków produkcji, przez co amerykański gigant był zmuszony zaprzestać produkcji w tej tajwańskiej firmie. Jednak wygląda na to, że wszelkie niedociągnięcia zostały zniwelowane i współpraca z firmą Pegatron powróciła na właściwe tory.

Łyżką dziegciu w tej beczce miodu jest zdecydowanie fakt, że najprawdopodobniej iPhone 13 mini będzie ostatnim przedstawicielem rodziny „mini”. Z plotek wynika, że Apple nie decyduje się na przedłużenie żywotności tej serii bo sprzedaż tego modelu była w wersji 12 mocno przeciętna. Oczywiście do tego czasu może się jeszcze wiele zmienić, ale mimo wszystko trzeba się liczyć z tym, że możemy się pożegnać ze małymi iPhone’nami, a z flagowymi bebeszkami. Dajcie znać co myślicie o podejściu Apple do małych telefonów. Podzielacie to zdanie? Piszcie w komentarzach.

