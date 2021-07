Nowe smart zegarki od Samsunga będą piekielnie drogie

Najnowsze zegarki od koreańskiego producenta, Galaxy Watch czwartej generacji wprowadzają sporo nowości w świat smart zegarków, a w szczególności w porównaniu do poprzedniej generacji. Największymi nowościami tak właściwie są dwa aspekty – pierwszy to nowy system czyli bazujący na Wear OS, One UI dedykowany smartwatchom. To tak właściwie połączenie rozwiązania, które do tej pory korzystał Samsung czyli Tizena z nakładką One UI, a także Wear OS od amerykańskiego giganta z Mountain View. Drugą nowością, którą jak na razie nie możemy stwierdzić czy będzie to krok w przód czy w tył to brak charakterystycznego obrotowego pierścienia. Przez co cała nawigacja obywać się będzie za pomocą ekranu dotykowego oraz fizycznych klawiszy. Choć tutaj Koreańczycy również przygotują furtkę, bowiem wersja oznaczona jako Classic ma mieć obracany pierścień.

Widać, że Samsung zaczął nieco eksperymentować z najnowszymi zegarkami, co z tego tak faktycznie wyjdzie okaże się kiedy modele pojawią się na sklepowych półkach i rękach redaktorów portali technologicznych. Jednak to co pozostaje największą zagadką Samsung Galaxy Watch 4 to zdecydowanie cena poszczególnych wariantów i tutaj powiem szczerze, sprawa wygląda nie najlepiej.

Według plotek najtańszy wariant zegarka czyli z kopertą 40 mm ma kosztować od 350 euro do 370 euro. Co daje w złotówkach cenę około 1800 zł, a niestety dalej jest tylko gorzej. Zegarek w wersji 44 mm to już koszt 380 do 400 euro, Classic w wersji 42 mm to już koszt 470 do 500 euro, a najdroższy wariant to ten klasyczny z 46 mm kopertą i tutaj cena może sięgać kwoty 530 euro. Cóż można powiedzieć rozpiętość cenowa zegarków Galaxy Watch 4 będzie całkiem spora, choć z całą pewnością nie będzie można nazwać ich tanimi urządzeniami. Za najdroższy wariant przyjdzie nam w Polsce zapłacić najpewniej około 3000 zł, jak na smartwatch to bardzo dużo.

W porównaniu do poprzedników wyjściowa cena Galaxy Watch 3 to było 389 euro czyli w Polsce musieliśmy zapłacić 1899 zł. Jednak od tego czasu kurs euro stał się nieco mniej korzystny dla nas więc mimo iż na papierze będzie tańszy w praktyce może się okazać, że cena nie ulegnie zmianie, albo wręcz wzrośnie. Oczywiście jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na najnowsze doniesienia ze stajni koreańskiego producenta. Mam nadzieję, że już przy okazji najbliższego eventu Samsung rozwieje wszystkie wątpliwości co do swoich najnowszych zegarków, a cena mimo wszystko będzie zauważalnie przystępniejsza.

Czekacie na najnowsze urządzenia od koreańskiego producenta? „Plotkowe” ceny są dla Was do zaakceptowania? Jesteście zainteresowani zakupem którejś z wersji Galaxy Watch 4?

Źródło: gsmarena.com