OnePlus wydłuża okres wsparcia dla swoich smartfonów

Jeszcze kilka lat temu, kiedy urządzenia działające pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem dopiero podbijały rynek mobilnych technologii wówczas niewielu producentów w ogóle próbowało aktualizować swoje urządzenia do nowszych wersji Androida. Wynikało to z kilku rzeczy. Po pierwszej sporej fragmentacji Androida, również samo Google nie dawało łatwych narzędzi, które miały na celu przygotowania odpowiednich łatek. Również sami użytkownicy są coraz bardziej świadomi odnośnie tego jak powinien wyglądać wsparcie producenta, więc chcą mieć przez dłuższy czas dostęp do wszystkich nowości jakie wprowadzają kolejne wersje systemu giganta z Mountain View.

Na szczęście dla nas w wielu aspektach wsparcie ze strony producentów uległo sporej poprawie. Po pierwsze sami producenci dostrzegli taką potrzebę i przede wszystkim szybciej aktualizują swoje urządzenia. Od dłuższego czasu również samo Google obliguje producentów do wsparcia, a wygląda na to, że również twórcy zaczynają się prześcigać w długości wsparcia poszczególnych smartfonów. Kilka miesięcy temu Samsung pochwalił się, że wydłuża okres wsparcia dla swoich urządzeń do 4 lat. Podobnie postąpił właśnie OnePlus, ale tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

Z początkiem 2021 roku OnePlus poinformował, że rozpoczął współpracę z Oppo. Dokładniej mówiąc obie firmy połączyły swoje działy badawczo-rozwojowe. Następny krok to jeszcze bliższa współpraca i wówczas sami fani marki OnePlus zaczęli się zastanawiać, czy kolejny krok to nie będzie wchłonięcie przez Oppo całego OnePlus. Przez co były obawy, że autorska nakładka chińskiego producenta zniknie z rynku. Na szczęście dzisiaj twórcy rozwiali wszystkie obawy.

OxygenOs nadal będzie rozwijany jako osobna nakładka od ColorOS, choć firma postanowiła podejść do tematu dosyć specyficznie. Mianowicie prócz połączenia działów badawczo-rozwojowych został zintegrowany kod źródłowy obu wersji nakładek. Dla użytkowników obu nakładek tak na dobrą sprawy nie będzie żadnej różnicy, wszystkie zmiany będą się działy „pod maską”. Dzięki współpracy na jednej platformie zdecydowanie łatwiej będzie zoptymalizować nakładkę i jej działanie. OnePlus zapowiada, że zmiana platformy będzie się odbywała przy okazji aktualizacji do najnowszej wersji Androida w wersji 12, a także każdy nowy telefon z logiem OnePlus. A to nie koniec dobrych wiadomości dla posiadaczy urządzeń OnePlus.

Od teraz wszystkie urządzenia flagowe z linii „R” oraz „T” dostaną trzy kolejne wersje Androida, a łatki bezpieczeństwa przez kolejne cztery lata. Sumarycznie takie wsparcie otrzymają poniższe modele

OnePlus 8,

OnePlus 8 Pro,

OnePlus 8T,

OnePlus 9,

OnePlus 9 Pro,

OnePlus 9R.

W przypadku średniopółkowych modeli OnePlusa, z linii Nord sprawa wygląda nieco inaczej. Główne wersje Androida będą te modele otrzymywały przez dwa kolejne lata, w przypadku łatek bezpieczeństwa będą to trzy lata. Zmiana dotyczy wszystkich modeli, które pojawiły się już na rynku, a także te, które będą się pojawiać na sklepowych półkach w przyszłości.

Wcześniejsze modele czyli OnePlus 7, 7 Pro, oraz wersja „T”, będzie traktowana po „staremu”, czyli dwie główne aktualizacje do Androida oraz trzy lata wsparcia dla łatek bezpieczeństwa. Zdecydowanie podejście OnePlus to krok w dobrą stronę i mam nadzieję, że kolejni producenci pójdą w tę stronę podobnie jak Samsung czy właśnie OnePlus. Wasze urządzenia OnePlus łapią się na rozszerzone wsparcie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com