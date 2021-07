Nokia zrezygnuje z Androida?

Nokia jeszcze przed erą smartfonów był istnym gigantem jeśli chodzi o sprzedaż telefonów. Tak na dobrą sprawę wszystkie urządzenia Nokii były postrzegane jako niezawodne i długowieczne, dzięki czemu jeśli już się miało pieniądze na nowy model stawiano na Nokię. Po złotych latach nadszedł kryzys dla Finów, gdzie pod strzechy zaczęły wchodzić coraz odważniej smartfony. Fiński producent oczywiście usiłował również odpowiedzieć na trend w technologiach, ale smartfony działające pod kontrolą Symbiana tak właściwie ciężko było porównywać z wszystko umiejącymi telefonami z systemem sygnowanym zielonym robocikiem na pokładzie. Dlatego też Nokia przez długi czas w ogóle odeszła z rynku smartfonów skupiając się na innych aspektach przemysłu nowych technologii. Jednak po latach przerwy oddziałem smartfonów i telefonów zajął się chiński HMD Global. Od tego czasu na sklepowych półkach zaczęły się pojawiać nowe smartfony z logiem Nokii z Androidem na pokładzie. Od samego początku Nokia miała bardzo klarowną politykę wobec Androida. Wszystkie telefony działały tak na dobrą sprawę z gołą, niezmodyfikowaną wersją systemu, po drugie Nokia chciała się wyróżnić długością wsparcia i aktualizacji swoich urządzeń. Powiem szczerze, że jeśli chdzoi o ten drugi aspekt, to faktycznie przed długi czas Finowie byli jedynym producentem smartfonów na Androida, który aktualizował wszystkie swoje smartfony bez żadnego wyjątku. Od tych za 200 zł po ponad 2000 zł. Jednak najnowsze plotki sugerują, że Nokia częściowo będzie chciała zrobić skok w bok i wykorzystać system Huawei.

Jak na razie powyższe informacje trzeba brać z przymrużeniem oka, ze względu na to, że są to jedynie plotki z zewnętrznych źródeł. Jednak dosyć moim zdaniem sensacyjnie Nokia będzie chciała wykorzystać system Huawei – HarmonyOS w dwóch nadchodzących modelach. Dokładniej mówiąc Nokia X60 oraz Nokia X60 Pro. Jest to dosyć zaskakujące, tym bardziej, że samo Huawei nie miał okazji zbyt dobrze dopracować tego systemu dla przeciętnego Kowalskiego, bowiem jest to naprawdę świeży system. Żeby „dotarł” się Android do możliwości jakie mamy trwało to kilka lat, a tutaj nie mamy jeszcze dostępnych w szerokiej dystrybucji urządzeń z HarmonyOS, a Nokia decyduje się na taki krok. Oczywiście raczej mało prawdopodobne jest to, że nagle Nokia wszystkie telefony będzie sprzedawać z HarmonyOS. Takie podejście mogło być zdecydowanie strzałem w stopę, a jedna linia „eksperymentalna” z systemem Huawei może przejść. Tym bardziej, że Nokia X60 oraz mocniejsza Nokia X60 Pro będą telefonami dedykowanymi na rynek chiński, a tam Huawei jest zdecydowanie bardziej popularny.

Powiem szczerze, że byłem mocno zaskoczony czytając nagłówki zagranicznych portali technologicznych o przejściu Nokii na system HarmonyOS. Jednak w dłuższej perspektywie, wcale może nie być to głupi pomysł chociażby ze względu na fakt, że restrykcje wobec firm technologicznych ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki cały czas ewoluują i zmieniają się, stąd firmy nie mogą być w 100% pewne bezpieczeństwa współpracy. Tutaj Nokia ma zdecydowaną alternatywę. Ciekaw jestem w którą stronę pójdzie dalej to rozwiązanie. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o takim rozwiązaniu w telefonach Nokii? Przyjmie się na dłużej?

Źródło: gsmarena.com